El libro de Oriol Jara 'Deu raons per creure en Déu' inaugura el relanzamiento de Albada Editorial

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El libro del guionista y director de televisión Oriol Jara 'Deu raons per creure en Déu' ('Diez razones para creer en Dios') acaba de inaugurar una nueva etapa de Albada Editorial, informa la compañía en un comunicado.

Jara explica en su introducción que no es un libro escrito desde la teología, porque no es teólogo; ni desde la filosofía, porque no pretende dar lecciones de vida, sino "desde el agradecimiento" a Dios, sobre el cual basa el libro, con sus 10 motivos para creer.

Esos 10 capítulos justificativos abordan la búsqueda de la verdad; el amor; la ciencia; el vivir en sociedad; el hecho de ser pecador, de ser padre y de ser humilde; constatar lo que dice la Biblia; la coherencia de Dios, y Jesucristo.

El libro responde preguntas que se suelen dirigir a los cristianos y que ellos mismos también se hacen, y Jara plantea las respuestas con lenguaje directo y coloquial, como guionista que es.

Oriol Jara (Barcelona, 1980) trabaja desde hace 20 años en radio y televisión: a los 27 era subdirector de 'Buenafuente'; después, guionista de 'Polònia' y 'Crackòvia'; ha dirigido el programa de reportajes 'El Roast de España' para Viacom (EE.UU.) y la serie de divulgación 'This Is Philosophy'; ha publicado artículos de opinión en 'Nació Digital' y 'Món Diari'; y ahora produce 'La Tarda de Catalunya Ràdio' y es profesor de la URL.

ALBADA EDITORIAL

Este es el primer libro de la nueva etapa de Albada, que se relanza este año impulsada por Marc Argemí, Esther Sans y Toni Piqué, tras la historia de la editorial impulsada "desde los años 1980 por los fundadores, encabezados por Francesc Verdera i Font y Pere Verdera i Albiñana".

Este libro también inaugura la colección 'La descoberta' de la editorial, que prevé publicar ensayos, testimonios y experiencias de fe "en primera persona".

Otra colección es 'L'Alenada', sobre espiritualidad y crecimiento personal y cuyo número 1 será el 'Nuevo Testamento' con anotaciones para seguirlo día a día.

Y la tercera colección es 'La Repensada', dedicada a ideas y reflexiones vitales pero "sin abstracciones", para la reflexión y la acción en la vida actual.