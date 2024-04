Liliana Torres estrena 'Mamífera': "La maternidad no es un instinto, es una decisión y un deseo"

Explora cómo se vive esta situación en una pareja con María Rodríguez y Enric Auquer



BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora Liliana Torres ha estrenado la película 'Mamífera', que se podrá ver en cines a partir del 26 de abril, y que aborda la decisión de una mujer de no tener hijos por voluntad: "La maternidad no es un instinto, sino que es una decisión y un deseo".

En una entrevista este miércoles, la directora ha considerado que la maternidad ha sido "un tema tabú" que no se ha tratado abiertamente en el cine, y ha criticado que antes de la ley del 'solo sí es sí' se obligara a las mujeres a esperar estos tres días de reflexión, como se ve en el largometraje.

Ha asegurado que en el largometraje no quería mostrar "un modelo de mujer contra otro", sino explicar que tanto la maternidad como la no maternidad son decisiones que pueden llegar a ser opresoras, en sus palabras, y cómo se vive este proceso con la pareja.

"A las madres se les exige una perfección absoluta, una demanda constante, una maternidad exhaustiva y perfecta. Y a las no madres se nos ha encasillado en muchos clichés, también domesticadores, de la amargada que odia a los niños, la que tiene 15 gatos o, en el mejor de los casos, la mujer que tiene un trabajo tan importante que se le perdona no tener hijos", ha criticado.

En la película ha querido mostrar cómo el "sistema de alguna manera elimina las voluntades propias de las mujeres que toman esta decisión", así como abordar la realidad de los personajes con algunos puntos de humor, ya que la directora considera que el aborto ya está estigmatizado y no quería centrarse solo en el drama.

UN INSTINTO

Torres ha criticado que históricamente se ha asociado la maternidad con un instinto, pero ella cree que simplemente es una "potencialidad", y de aquí viene el título del largometraje, de la capacidad de las mujeres de tener hijos, que se debe separar del instinto de tenerlos.

"La sociedad nos ha hecho asociar la maternidad con un instinto, y si no lo sientes piensas que algo falla biológicamente en ti", y ha asegurado que su objetivo era desmontar esta idea, ya que reconoce que a ella misma le han faltado referentes positivos y protagonistas de mujeres que no hayan querido tener hijos.

Sobre cómo fue la experiencia de presentar la película en marzo en un estado antiabortista como Texas (Estados Unidos), durante el festival South By Southwest, ha dicho que le marcó mucho una nota que recibió al salir del cine, de una persona que explicaba que estaba pasando por un proceso de aborto pero que no podía decirlo, y asegura que en ese momento sintió que era una "injusticia brutal".

GENERAR DEBATE

Por su parte, la actriz María Rodríguez, que interpreta a Lola, ha considerado que la imagen que se tiene de una mujer que no ha sido madre está muy estigmatizada: "Se la ve como la loca de los gatos de los Simpsons, la tía amargada o la que no lo ha elegido, y me parece muy injusto. Es muy importante reivindicar que también puede ser una decisión firme".

Además, ha asegurado que la película generará debate porque plantea el cuestionamiento que se hace la protagonista sobre que, a diferencia de sus amigas, ella no desea "jamás" ser madre, por sus fuertes convicciones, y se plantea que hay algo en ella que no está bien.

Por otro lado, Enric Auquer, que da vida a Bruno, asegura que su personaje muestra la "masculinidad deconstruida" y cómo la decisión en torno a la paternidad o maternidad puede poner en riesgo una relación sana y, preguntado sobre cómo espera que se reciba la película, ha coincidido en que generará debate y que se verá que no es una decisión fácil de tomar.