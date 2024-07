Lluís Puig (Junts) descarta por ahora volver a Catalunya: "Estoy viviendo en países libres"

Asegura que la modificación del reglamento del Parlament para el voto telemático es un "avance"



BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts+ Lluís Puig descarta por ahora volver a Catalunya después de que el Tribunal Supremo haya dejado fuera de la Amnistía el delito de malversación: "¿Cómo voy a volver? Estoy viviendo en países libres, europeos, democráticos, que respetan mis derechos fundamentales".

"No sé si al final tendré ganas de volver o no, porque es encontrarme con lo que hay y cuando tenga 90 años quizá no valdrá la pena", ha asegurado este miércoles en una entrevista de 'Rac 1' recogida por Europa Press.

Asimismo, ha lamentado "que se interprete el delito de malversación tres veces de manera diferente según convenga a algunas personas" y ha afirmado que pensaba --textualmente-- que se acabaría aplicando algún tipo de justicia.

"¿Ahora qué hará el señor Llarena? Una nueva orden de detención europea? ¿O sabe que fuera de la frontera española hacen el ridículo?", ha preguntado Puig, que ha explicado que presentará recursos de reforma y de apelación y un recurso al Tribunal Constitucional.

PUIGDEMONT

Preguntado por el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a la reelección, Carles Puigdemont, y por si le recomienda que no vuelva a Catalunya, Puig ha apuntado que Puigdemont "ha dado su palabra" y será él quien decida sobre su regreso.

"Lo ha puesto todo en juego, ha renunciado sabiendo que podía perder la inmunidad del Parlamento Europeo y renunció sabiendo que quizá no ganaba las elecciones con mayoría absoluta", ha sostenido.

En cuanto a las palabras de Marine Le Pen, que dijo que el hecho de que Puigdemont se haya movido por Francia "humilla" a su país, Puig ha señalado que a Le Pen le puede costar modificar las legislaciones para poder cerrarles el paso, en sus palabras.

"Mientras no haya una orden de extradición, el presidente Puigdemont como diputado del Parlament de Catalunya, igual que yo, cruzaremos las fronteras con toda la tranquilidad del mundo", ha zanjado.

VOTO TELEMÁTICO

Finalmente, en cuanto a la modificación del reglamento del Parlament para incorporar el voto telemático, Puig ha asegurado sentirse "muy contento y un poco orgulloso".

"El 25 de julio seguramente abriré una botella de cava, porque es un avance la modernización del reglamento del Parlament, no por mí o por el presidente Puigdemont, sino por todos los 135 diputados de la Cámara", ha concluido.