Lluis Puig (Junts) expresa su ilusión por poder volver y asegura que lo hará "con la cara bien alta"

Archivo - El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha expresado su ilusión por poder volver este miércoles a Catalunya y asegura que lo hará "con la cara bien alta".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que será un regreso "tranquilo, con calma, sin cámaras y tan íntimo" como cuando se fueron hace 9 años tras el 1-O de 2017.

Según Puig, lo primero que quiere hacer es visitar su ciudad, Terrassa (Barcelona), y asistir a los 'Cants per la Llibertat' que protagonizan cada día un grupo de personas en honor a todos los que tuvieron que irse.

"Yo llevo 9 años en el exilio, ellos 9 años cantando. Muchas personas son conocidas de toda la vida. Por eso, creo que era el primer lugar al que tenía que ir. Les tengo que hacer un homenaje a ellos", ha sostenido.

El jueves tiene previsto ir al Parlament para ocupar su escaño, dejando claro que le hace mucha ilusión: "Siempre he dicho que me fui con la cara bien alta, contento y orgulloso de hacer el trabajo que me tocaba hacer.

"Y con la cara bien alta quiero volver mañana", ha añadido el exconseller de Cultura de la Generaliat.