Lucena (Aena) dice que "ojalá" se puedan avanzar inversiones para ampliar el Aeropuerto de Barcelona

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, junto al decano del CEC, Carles Puig de Travy, este viernes en Barcelona. - CEC

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha dicho que el compromiso de la compañía y del Gobierno es que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona esté acabada y en funcionamiento en 2036, antes de que finalice el próximo plan Regulación Aeroportuaria (DORA-IV), y ha dicho que "ojalá" se puedan adelantar algunas de las inversiones.

Así se ha expresado este viernes durante una sesión del ciclo 'Converses del degà', junto al decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, en la ha recordado que algunas de las inversiones previstas para 2027 ya se han adelantado a 2026, por lo que es una posibilidad que es bienvenida siempre que, ha matizado, sea posible.

"Es un tema de ingenieros. Aena tiene un equipo de ingenieros probablemente el mejor del mundo en su ámbito y seguiremos estrictamente las pautas. Y ojalá se pueda, como a veces pasa, adelantar calendarios y avanzar inversiones", ha defendido.

Respecto al futuro de la infraestructura, Lucena ha destacado el potencial del aeropuerto de la capital catalana para convertirse en un hub intercontinental, especialmente gracias a la conectividad intraeuropea que permitirá alimentar de pasajeros los vuelos más largos a destinos como Latinoamérica, pero ha recordado que debe garantizarse que tenga más capacidad para acogerlos.

Preguntado por un posible impacto de un cambio de Gobierno tras las elecciones, el directivo ha explicado que el modelo empresarial de Aena está muy anclado normativamente y que es "muy estable y que funciona muy bien", a la vez que ha descartado un posible escenario en el que se paralicen las obras de ampliación.

LIMITACIÓN TÉCNICA, NO DE SEGURIDAD

Lucena ha explicado que si las cifras de pasajeros continúan con la tendencia actual, a cierre del ejercicio en curso se alcanzarán los 60 millones de pasajeros, por encima de la limitación técnica y teórica de 55 millones, pero ha recordado que no es un límite de seguridad.

Respecto a los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona), ha defendido que sirven a destinos atractivos por si mismos, como las costas Brava y Dorada, y que se están viendo beneficiados por la saturación gradual del Aeropuerto de Barcelona, que desvía el tráfico hacia ambas infraestructuras.

"Para alguien de fuera, si va a Reus o a Girona, psicológicamente está yendo a Barcelona", ha afirmado, tras lo que ha descartado la posibilidad de que, si no se lleva a cabo la ampliación, se evite la llegada de un mayor número de turistas.