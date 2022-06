Maite Barrera, nueva presidenta de Barcelona Global

Barrera fija como retos para Barcelona una fiscalidad más eficiente y la ampliación del Aeropuerto

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Maite Barrera ha sido elegida este lunes presidenta de Barcelona Global por un periodo de dos años, hasta 2024, después de que su candidatura --propuesta por la presidenta saliente, Aurora Catà--, haya recibido el apoyo del Consejo de Supervisión y la Asamblea General de Socios.

Ha sido presentada en rueda de prensa junto con Aurora Catà y el ceo de Barcelona Global, Mateu Hernández, que ha avanzado que la institución ha dado cuenta ante los socios del presupuesta para este año, de 2,5 millones de euros, que supone un 65% más que hace dos años.

La nueva presidenta ha fijado algunos de los retos que quedan por delante: una fiscalidad más eficiente, agilizar los trámites burocráticos, y más infraestructuras, de entre las cuales ha mencionado la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

Barrera ha agradecido el trabajo de su antecesora y ha subrayado que su comitiva ejecutiva está formada por gente "joven y totalmente comprometida Barcelona y con el talento", además de reiterar, como Catà, el trabajo realizado por Barcelona Global para acoger la Copa América de Vela.

Ha asegurado que su objetivo es que Barcelona tenga "talento de impacto", que según ella hoy en día no quiere trabajar en compañías que no antepongan los criterios de sostenibilidad y la inclusión, por lo que ha argumentado que las ciudades que no lo hagan no tienen futuro.

Ha defendido que "Barcelona tiene que ser la capital del mundo", alineada con los principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, desde una perspectiva de crecimiento económico.

CATÀ

Catà ha asegurado que la nueva presidenta "continuará trabajando para convertir Barcelona en la ciudad del talento", apostando por el crecimiento sostenible e inclusivo para atraer al talento más creativo e innovador.

Ha reflexionado sobre los años de pandemia, que han coincidido con su legislatura en Barcelona Global, pero que se han "podido superar muy bien porque llegó a ellos siendo una asociación muy fuerte, cohesionada, con un gran equipo".

Y ha mencionado "tres éxitos conseguidos" durante su legislatura: en primer lugar, la creación de Barcelona & Partners que, desde su puesta en funcionamiento, ha atraído la inversión de Veriff, HelloFresh, GLG y ZF.

Y también ha celebrado que Barcelona vaya a acoger la 37 Copa América de Vela, así como el impulso del Barcelona International Welcome Desk, que acompaña a las empresas que aterrizan a Barcelona, y la futura ley de Startups.

Barrera formaba parte de la comisión ejecutiva saliente, es fundadora de la empresa Vluecap y miembro del Comité Ejecutivo del grupo Globant.

NUEVA EJECUTIVA

La nueva ejecutiva cuenta con cuatro vicepresidentes: el ceo de Flovo, Oscar Pierre, el presidente de SpainCap y cofundador de Abac Capital, Oriol Pinya; el gerente de Jorcani y miembro de los órganos de gobierno de Puig, Daniel Puig, y el socio director y fundador de Asabys Partners, Josep Lluis Santfeliu.

También cuenta con el director general de negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el ceo de Wallbox, Enric Asunción; la asesora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen para la Nueva Bauhaus Europea, Francesca Bria; el economista Sergi Ferrer-Salat; la directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet.

Además, la directora general de Barcelona School of Economics, Teresa Garcia-Milà; la editora de la Vanguardia Dossier y 'Libros de Vanguardia', Ana Godó; el director de Relaciones Institucionales de Fundació La Caixa, Sergi Loughney, el fundador y ceo de Raset Ventures, Jaume Oliu.

Y con el socio fundador de 4Founders Capital y fundador de Edreams Odigeo, Javier Perez-Tenessa; el fundador y presidente de Kosmos, Gerard Piqué; el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, y el director de Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero.