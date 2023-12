Mandos de Mossos aseguran que necesitan programas como Pegasus para investigar delitos

Reiteran que las escuchas telefónicas las hacen "siempre" bajo autorización judicial



BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mandos de Mossos d'Esquadra han asegurado este viernes en el Parlament de Catalunya que necesitan programas como Pegasus y Candiru para investigar delitos criminales como el terrorismo y el crimen organizado.

Lo han dicho el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; el excomisario jefe Josep Maria Estela; el jefe de la Comisaría General de Investigación, Ramón Chacón, y el jefe de la Comisaría General de Información, Carles Hernández, durante la Comisión que investiga el espionaje con los programas Pegasus y Candiru.

Sallent ha asegurado que cualquier intervención telefónica "siempre" la hacen bajo autoridad y control judicial, y ha garantizado que el uso de Pegasus por parte de los Mossos d'Esquadra solamente se plantearía bajo la condición de auditoría y trazabilidad, en sus palabras.

"Es una tecnología que estudiamos y valoramos, pero ya veremos cómo se acabaría incorporando en nuestra organización", ha añadido Sallent.

JOSEP MARIA ESTELA

Por su parte, Estela ha sostenido que "hay barreras que no se pueden cruzar", y ha apoyado las declaraciones de Sallent de que siempre se investiga y se intervienen teléfonos bajo tutela judicial, igual que en otros países, y que las consecuencias penales de hacerlo sin autorización para cualquier funcionario, serían muy graves.

"Si el juez cree que hay motivos suficientes para hacerlo, nos da la autorización. Muchas veces nos dicen que no y no podemos intervenir. Cuando lo hacemos, las conversaciones están supervisadas por los mandos de la División de Investigación Criminal y el procedimiento está muy protocolarizado", ha asegurado.

Si durante las escuchas policiales encuentran otro delito, paran las conversaciones, piden un nuevo permiso al juez y finalmente destruyen "las pruebas y las conversaciones".

"A los Mossos d'Esquadra nos gustaría tener herramientas para tener el máximo de pruebas posibles, claro que sí. Es una cosa que desearía para todas las policías", ha añadido.

Además, ha asegurado que "pondría la mano en el fuego" de que es muy difícil que alguien pueda utilizar una herramienta como Pegasus por su cuenta.

RAMÓN CHACÓN

Chacón ha detallado que la Comisaría General de Investigación Criminal, durante el último año, ha desmantelado más de 100 organizaciones o grupos criminales en Catalunya y han detenido a casi 1.000 personas.

"Es un hecho. Tenemos crimen organizado y nos preocupa mucho por la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Sí que necesitamos este tipo de herramientas. Si hablásemos con cualquier investigador de cualquier policía europea nos diría que es la mejor herramienta para investigar en estos momentos", ha destacado.

Además de la autorización del juez, ha garantizado que necesitan también el permiso y el acceso de las operadoras telefónicas para intervenir teléfonos: "No vamos y pinchamos el teléfono de una persona si no es absolutamente necesario y no hay otra vía".

CARLES HERNÁNDEZ

"Por parte de la Comisaría General de Información, en ningún momento nos dedicamos a hacer espionaje ni a infectar de forma solitaria los ordenadores o los teléfonos", ha manifestado Hernández, y ha aseverado que se dedican a la prevención, detección e investigación de amenazas e infracciones penales.

"Cuantas más herramientas tengamos, mejor lo haremos. El problema no es la herramienta, es cómo se utiliza la herramienta. Y aquí estoy muy tranquilo porque sé que el sistema que tiene el cuerpo de Mossos d'Esquadra nos hará garantizar que se utilizará con una autorización judicial y después con un protocolo interno", ha explicado.

Asimismo, ha manifestado que no disponen de Pegasus y que desconoce si se ha utilizado, pero ha repetido que cuantas más herramientas tengan como cuerpo policial "más efectivos" serán.