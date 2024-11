Marcos Ros (S&D): La Nueva Bauhaus equilibra sostenibilidad "con belleza e inclusión" en los edificios

Defiende la eficiencia energética para evitar diferir el problema de la vivienda a 30 años

El eurodiputado socialista del grupo S&D y ponente del informe sobre la Nueva Bauhaus Europea (NBE), Marcos Ros, asegura que esta iniciativa pretende equilibrar la sostenibilidad de los edificios "con belleza e inclusión" con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"La NBE no es una iniciativa para decirle al ciudadano cómo tiene que vivir desde arriba, es al revés, es para trabajar con el ciudadano en cómo quiere vivir, cómo mejorar su calidad de vida e implementar las soluciones que conjuntamente con el ciudadano vayan viniendo", explica el arquitecto, quien ha participado este martes en Barcelona en las jornadas 'Descarbonitzant l'arquitectura' organizadas por el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac).

"La Nueva Bauhaus equilibra la sostenibilidad con otras dos variables más, con belleza e inclusión. La belleza no es algo tan simple como a mí me gusta este edificio o no me gusta, sino es algo que tiene que ver con la calidad de vida. La belleza es el confort, la adecuación del espacio a los usos", explica el arquitecto y diputado europeo.

La idea de esta iniciativa arrancó en septiembre de 2020, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, habló de un nuevo concepto de arquitectura del siglo XXI y, durante estos cuatro años, "se ha seguido una línea de 'learning by doing', de ir aprendiendo", convocando a escuelas de arquitectura, colegios profesionales y ayuntamientos a hacer foros, 'workshops' y debates en los que se recogieron miles de ideas, según Ros.

A través del programa Horizonte Europa, se logró una financiación de 50 millones de euros iniciales y ahora se acaban de aprobar otros 500 millones para los años 2024, 2025, 2026 y 2027: "Fue una demanda del informe del que fui ponente al Parlamento Europeo para la fase en la que centros tecnológicos, escuelas de arquitectura, centros de investigación van desarrollando soluciones para aplicar en nuestros edificios".

Aunque no hay una dotación presupuestaria específica para la NBE, "hay multitud de programas de la UE que pueden sacar convocatorias para acciones que tengan que ver" con esta iniciativa, que se unen a los fondos de cada Estado y, al respecto, celebra que el Gobierno español haya primado proyectos con mayor puntuación si se cumplían los criterios de belleza, inclusión y sostenibilidad.

Admite que esta iniciativa no es la solución al actual problema de la vivienda, pero que sí aporta una mirada consistente, en sus palabras, en promover edificios de calidad, con eficiencia energética: "Creo que sería muy corto de miras querer dar soluciones muy rápidas porque, al final, ese problema lo vamos a diferir 30 años después si hacemos viviendas de mala calidad, si hacemos viviendas que no son energéticas.

Una persona que vive en una vivienda energéticamente eficiente, explica el arquitecto, "tiene menos consumo de luz y de energía al final de mes, forma parte de una familia donde hay menos enfermedades respiratorias, donde hay más confort, donde se puede estar a gusto", y rechaza los barracones como solución rápida.

Destaca la participación ciudadana como uno de los valores que defiende la NBE: "Uno de los ejes claves de la investigación es cómo generar comunidades dentro de los barrios, cómo fomentar la participación y cómo fomentar el compromiso ciudadano ante estas acciones. Investigar en sociología, en arquitectura, en implicación de la ciudadanía, creo que es fundamental".

Otros dos de los objetivos del proyecto que "impactan directamente en el mundo rural" son reconectar los entornos urbanos con la naturaleza y recuperar el sentido de pertenencia.

"Cómo generar comunidades, cómo generar tejidos sociales que puedan levantar esos valores de volver a recuperar la naturaleza y el sentido de pertenencia, la identidad, es algo que se trabaja mucho desde la NBE", asegura el eurodiputado.

Subraya que la Nueva Bauhaus "no puede dejar de lado a los que más sufren vulnerabilidad social, algo que está ligado a la pobreza energética. Cada persona del entorno público o privado que intervenga en alguna acción de rehabilitación energética debe aprovechar que, con la misma inversión, se tenga la posibilidad de, no solo mejorar la eficiencia energética, sino también mejorar la calidad de vida y llegar a los que más lo necesitan".

Ros discrepa de la idea de que la sostenibilidad es cara: "No tiene por qué ser así para nada y yo creo que eso deriva de una posición arquitectónica muy de los años 90 y 2000, del 'hi-tech', del ir a la superdomotización y tecnologización".

La NBE, explica, "recupera el sentido de ser eficientes desde el principio, desde el diseño, y muchas veces el diseño más eficiente es el de los materiales del territorio, el de los que tienen menos impacto en la huella de carbono, no sólo por su manera de producirse, sino también por el transporte. Si voy a hacer un edificio aquí en España, no tengo por qué estar importando mármoles de Sudáfrica y cosas así".

Desde el principio, la NBE ha tratado de involucrar al sector privado creando la figura del socio: "Hay más de 600 socios de la UE, que pueden ser empresas privadas, fundaciones, universidades, organizaciones no gubernamentales. El Gobierno de España o la Generalitat, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España o el Colegio de Catalunya son socios de la NBE. En España hay más de 100 socios".

Una de las estrategias para involucrar al sector privado pasa por el etiquetado, esto es, por la creación de un sello de la NBE que otorgue a los proyectos "un valor añadido y pueda tener más rendimiento económico o más rendimiento social".