Marea Blanca registra en el Parlament una ILP para "blindar" la sanidad pública

Archivo - Personal sanitario en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca, con el apoyo de Marea Pensionista, sindicatos y asociaciones de vecinos, ha registrado este viernes una iniciativa legislativa popular (ILP) para "blindar" el carácter público del sistema sanitario catalán.

El miembro de la comisión promotora Ignacio Laguna ha explicado a Europa Press que prevé que el Parlament anuncie que tendrá en cuenta el proyecto a lo largo de la próxima semana, y que así se lo han trasladado al presidente del Parlament, Josep Rull, que ha bajado a hablar con los impulsores.

De tenerse en cuenta la ILP, los impulsores podrán en marcha la parte operativa para recoger 50.000 firmas en aproximadamente 120 días, con el objetivo de que se celebre un "debate amplio" en la cámara catalana.

INVERSIÓN PÚBLICA

La iniciativa surge como reacción al "alto porcentaje de privatización" y de externalizaciones de la sanidad catalana, y los impulsores critican la cantidad de dinero público que termina en el sector privado.

Laguna ha apuntado que una "mayor inversión y recursos" al sistema público servirían para hacer frente a cuestiones como las listas de espera, que entiende que están causando, en parte, el aumento de pólizas de seguros privadas.

"Eso no significa que ante un problema concreto no se pueda usar la mejor solución para el ciudadano. Pero no debería convertirse en un sistema", ha dicho.

El proyecto también plantea reincorporar hospitales concertados a la red pública --como el Hospital Sagrat Cor de Barcelona-- e impulsar la atención primaria, entre otros.