Maroto asegura que "el problema de las garantías" del Hub de electromovilidad está resuelto

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que "el problema de las garantías" del Hub de electromovilidad liderado por QEV Technologies y BTech para acceder al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) está resuelto.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras la firma del convenio para la reindustrialización de los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, que ha explicado que es uno de sus últimos actos como ministra antes de centrarse en la campaña electoral tras ser escogida como candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid.

Maroto ha explicado que el Gobierno fue "muy prudente", y que en el segundo Perte VEC se reducirán estas garantías, especialmente para las pymes.

Ha apuntado que el Perte VEC 2 será "una ventana de oportunidad" tanto para proyectos nuevos como para proyectos relacionados con el Hub de electromovilidad o con Seat, en referencia a los planes de la empresa para electrificar la fábrica de Martorell (Barcelona).

Ha celebrado haber alcanzado el acuerdo tras no poder frenar la salida de Nissan de España: "La foto de hoy no es fácil, sobre todo en un contexto de tanto ruido como el que estamos viviendo ahora en el que la política parece más en las trincheras que en el acuerdo y el diálogo".

La ministra ha subrayado que el Gobierno seguirá acompañando a los proyectos que está previsto que se instalen en los antiguos terrenos de Nissan.

Asimismo, ha recordado las ayudas públicas del Gobierno a los diferentes proyectos para electrificar el sector de la automoción y para impulsar la infraestructura necesaria para dar servicio al auge del vehículo eléctrico en Catalunya.

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha hecho hincapié en que los tres años que se ha tardado en cerrar la reindustrialización de la parcela "no son un fracaso".

Ha explicado que, en su momento, "no había una larga lista de espera de actividades industriales" para ocupar los terrenos de Nissan y que otros proyectos industriales no han mostrado interés al, en sus palabras, no cuadrarles los metros cuadrados de superficie.

Ha señalado que sí que había "muchas propuestas" de empresas logísticas interesadas en los suelos, pero que el CZFB quería mantener la actividad industrial.

Navarro ha garantizado que la actividad industrial se mantendrá en esta parcela en el futuro, pese a las dudas que ha levantado el proyecto del Hub de electromovilidad: "En este polígono tiene un gran peso la industria y queremos que continúe siendo así".