Marta Marín-Dòmine, Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana con 'Diré que m'ho he inventat'

La escritora Marta Marín-Dòmine, ganadora del Premio BBVA Sant Joan de literatura catalana con 'Diré que m'ho he inventat'

Una novela sobre la relación complicada de una hija con su madre



BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marta Marín-Dòmine ha ganado este miércoles el 43 Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana con la novela 'Diré que m'ho he inventat', que ha recibido en un acto en la Fundació 1859 Caixa Sabadell, en Sabadell (Barcelona).

La autora ha explicado en rueda de prensa que 'Diré que m'ho he inventat' es un relato inspirado en su propia vida que ahonda en la relación de una hija con su madre, alguien complejo y con una "disposición mental cercana a la locura", y explora si esta locura es consecuencia del contexto represivo en el que vivió de joven, en la Francia de mediados del siglo XX.

Esta relación le permite preguntarse qué es la feminidad, el ser mujer, la maternidad y el rechazo de la misma a través de la historia de su madre, cuyo deseo de ser actriz se vio truncado por su nacimiento, y también ahonda en "los beneficios de olvidar".

"Es interesante ver cómo una hija feminista entiende y justifica el rechazo de una madre", ha destacado Marín-Dòmine, actual directora del Born CCM de Barcelona, que ha asegurado que 'Diré que m'ho he inventat' no pretende ser una novela de reconciliación, entre otros motivos porque considera que no sería interesante a nivel literario.

A la rueda de prensa por la mañana, celebrada en el edificio BBVA de Barcelona, también han acudido el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester; el director de la Fundació 1895 Caixa Sabadell y secretario del jurado sin voto, Joan Carles Sunyer, y la editora de Edicions62, Pilar Beltran.

VEREDICTO DEL JURADO

Joan Carles Sunyer ha destacado que el jurado, formado por Carme Riera, Najat El Hachmi, Valèria Gaillard, Francesc Serés y Roser Caminals, ha seleccionado la obra de Marín-Dòmine por su "solidez estructural, su estilo y alta calidad literaria".

El jurado también ha valorado su manera de ahondar en las relaciones entre madres e hijas "rehuyendo de los tópicos de género a través de la complejidad de los personajes" y por crear pasajes perturbadores, ha dicho, que inquietan al lector.

José Ballester ha expresado su "admiración por la vitalidad de la cultura catalana" y ha defendido que el patrimonio es un bien imprescindible para cualquier sociedad moderna y de futuro, mientras que Pilar Beltran ha reivindicado la lectura como herramienta para entender la sociedad y garantizar que esta es responsable.

SE PUBLICARÁ EN AGOSTO CON EDICIONS62

El premio, convocado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) con el apoyo de BBVA, está dotado con 35.000 euros e incluye la edición comercial de la obra, a cargo de Edicions 62, que la publicará el 30 de agosto y se presentará en La Setmana del Llibre en Català.

Marín-Dómine había presentado la obra bajo el seudónimo Fran Levy y el título 'Nepenthe, l'oblit', y ha ganado entre las 97 obras recibidas, de las cuales 76 eran novelas; 11 eran narraciones; tres eran memorias y biografías; dos, dietarios y otros dos, libros de viajes.