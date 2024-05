Marta Rovira no optará a la reelección como secretaria general de ERC en el próximo congreso

Cree que se puede lograr un referéndum de independencia si hay nuevos liderazgos

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024.

Lo ha explicado en una carta que ha publicado en X y recogida por Europa Press, tras reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo.

"Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho.

"TOCA CAMBIO"

Ha recordado que lleva seis años en el cargo --seis de ellos residiendo en Suiza, donde marchó por la causa de 'Tsunami Democràtic'--: "Creo que toca recambio, por radicalidad democrática".

Rovira ha defendido que residir en Suiza le ha dado "mucha visión estratégica", oportunidades y resultados, pero ha añadido que echa de menos estar sobre el terreno, y ha lamentado estar acusada de terrorismo.

SAVIA NUEVA

Ha reivindicado para ERC haber logrado la Ley de Amnistía, pero ha añadido que la siguiente fase de la negociación, la del referéndum, la deben encarar nuevos liderazgos con "aire fresco y energía renovada".

Ha asegurado que ha dedicado los últimos años a buscar una nueva vía democrática para lograr un referéndum, ha afirmado que esta vía existe, "con garantías y apoyo internacional", y que siente que ahora puede pasar el relevo a la savia nueva, textualmente.

MALOS RESULTADOS

Rovira ha sostenido que el ciclo electoral no ha sido bueno para Esquerra, y ha hecho referencia a los resultados en las elecciones municipales y en las catalanas de este domingo, por lo que cree que se abren "nuevos escenarios políticos".

Por eso, ha defendido en la ejecutiva extraordinaria de este miércoles la necesidad de celebrar un congreso nacional para que haya una "transición serena" para el proyecto republicano.

INTEGRAR APRENDIZAJES

"Es el momento de que ERC integre los aprendizajes de la última década, haga una reafirmación ideológica y se marque nuevos objetivos políticos, sociales y nacionales", y cree que el partido es suficientemente maduro para hacerlo.

Ha subrayado que ERC es una fuerza vanguardista que "abre caminos poco convencionales que acaban siendo hegemónicos", y ha añadido textualmente que no quieren reproducir liderazgos mesiánicos ni hacer populismo emocional.

"ERC se tiene que volver a levantar. ERC debe actualizar la estrategia política, para volver a innovar, estirar y marcar un nuevo hito en el camino de la liberación nacional y el progreso social de Catalunya", ha concluido.