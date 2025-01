Martín Blanco (PP), sobre las votaciones con Junts: "Es una coincidencia buena para España"

No tiene "ningún problema" en coincidir, pero califica a Puigdemont de funesto para Catalunya

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha defendido que coincidir en elementos importantes de la vida política con partidos como Junts es "una coincidencia buena para España".

"Cuando hay elementos de la vida política importantes en los que un partido puede coincidir con otro, siempre que no se ponga en duda el programa del PP, y por supuesto que no se ponga en duda la Constitución española, creo que es una coincidencia buena para España", ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por si el líder de Junts, Carles Puigdemont, es ahora un interlocutor válido después que el PP lo haya calificado de prófugo de la justicia, ha dicho que no tienen "ningún problema" en coincidir, aunque le ha calificado de figura funesta.

"Ha sido una figura funesta para la historia de Catalunya, una figura que ha hecho mucho daño a la convivencia y que todavía sigue generando más ruido y más distorsión que cosas positivas para Catalunya", ha valorado.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Al preguntársele sobre si le parece correcto que Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitiera que filtró correos para defender a la pareja de Ayuso de un posible caso de fraude a Hacienda, ha rechazado pronunciarse porque implica "desviar el foco sobre la degradación institucional" que, cree, ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Todo lo que no sea hablar del escándalo, que pone a España en una situación de debilidad democrática, de que el fiscal general del Estado esté imputado por delitos tan graves... Todo lo que no sea hablar de esto, me parece superfluo, sobrante", ha dicho.

CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE FRANCO

Martín Blanco también ha señalado que los actos que impulsa el Gobierno para conmemorar los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco y el final de la dictadura son una cortina de humo de Sánchez "para que no se hable de los problemas judiciales de su mujer, de su hermano, de su familia y de su entorno político".

Ha defendido que el PP no asista a estos actos, ha criticado que la Generalitat también impulse conmemoraciones durante este año en este sentido y ha defendido que la derecha y el centrismo también participaron de la Transición: "La España de hoy nada tiene que ver con la España de hace 50 años, y eso es gracias no sólo a la izquierda, sino también a la derecha, al centrismo...".