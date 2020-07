Más de 1,8 millones de hogares españoles podrían dedicar más del 30% de su renta a alquiler este año

Eduard Mendiluce (Anticipa) pide a la Administración ayudas para familias con problemas para pagar el alquiler

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1,8 millones de hogares en alquiler de mercado, un 58% del total, podría destinar más del 30% de su renta en atender los gastos del alquiler a finales de este año, según un estudio presentado este martes por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, Josep Oliver.

Lo ha dicho durante la XXI Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, en la que han participado el ceo de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce, y el secretario general de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Fomento, David Lucas.

También han participado el presidente de Apce, Juan Antonio Gómez Pintado; el presidente de Rothschild España y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, el profesor titular de Urban Economics & Real Estate MIT Albert Saiz y el presidente de Asval y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

Para cumplirse esta previsión, el precio del alquiler debería mantenerse a niveles de 2019 y la renta a la de 2013-2014, que sería equivalente a la pérdida de PIB que está experimentando España en estos momentos.

Antes del coronavirus, cerca de 1,2 millones de hogares (un 39% del total) dedicaban más del 30% de su ingreso a pagar el alquiler, mientras que en 2018 un 40% de la población residiendo en alquiler de mercado dedicaba más del 40% de su renta a atender los costes de la vivienda.

Oliver ha explicado que este 40% se situaba por encima del 25% de medida de la Unión Europea (UE) y estaba muy alejado de los valores de Holanda (22%), Alemania (21%), Francia (12%) o Austria (12%).

AYUDAS A INQUILINOS

Eduard Mendiluce ha pedido a la Administración ayudas para familias con dificultades para pagar el alquiler, porque prevé que haya unas 350.000 familias nuevas que van a tener unas tasas de esfuerzos por encima del 45% de peso del alquiler sobre el sueldo, y ha señalado que 'resetear' esa tasa de esfuerzo a un 30% supondría unos 2.000 euros anuales.

"Unos 700 millones de euros, no por querer ayudar a un sector en concreto, ya sabéis que el 95% del mercado son personas físicas", ha explicado.

Ha dicho que se ha producido un incremento importante de la morosidad en el mercado del alquiler y ha destacado que las ayudas directas a inquilinos se han agotado en la mayoría de comunidades autónomas tras un volumen de peticiones "brutal".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En la jornada, el sector inmobiliario ha reclamado este martes al Gobierno apostar por la colaboración público-privada, porque consideran que es la única manera posible de afrontar la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus.

El presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha defendido que la colaboración público-privada es "absolutamente necesaria", ha pedido seguridad jurídica y ha afirmado que el sector promotor inmobiliario puede ser un sector que tire de la economía.

Fernández de Mesa ha destacado que España, desde un punto de vista de sector público para los próximos años, no tiene prácticamente margen de actuación, por lo que ve imprescindible la colaboración público-privada.

"Es absolutamente necesaria la colaboración público-privada. No es que sea necesaria; es que no hay alternativa. No hay margen desde el punto de vista de las finanzas públicas para implementar una política que implique un mayor déficit público porque hoy por hoy es infinanciable", ha sostenido.