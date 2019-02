Mas no pretende volver a la política y pide un "entendimiento" entre Crida y PDeCAT

Publicado 05/02/2019 19:15:13 CET

Solicita estrategia al soberanismo asumiendo que ahora no hay fuerza para derrotar al Estado

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este martes que no está entre sus prioridades volver a la primera línea política y ha defendido la necesidad de que haya un "entendimiento" entre la Crida Nacional per la República y el PDeCAT.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha reaccionado así después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya declarado firme la sentencia que condena a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por impulsar la consulta del 9N y pide ejecutar las penas de inhabilitación a partir del 23 de enero de este año, por lo que él estará inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 23 de febrero de 2020.

Al preguntársele qué hará a partir del 24 de febrero del año que viene, Mas ha manifestado que su voluntad no es volver a la primera línea política, pero sí está dispuesto a ayudar para que el proyecto soberanista tire adelante.

"No es un problema de que me lo pidan o no, sino de si yo estaría en disposición de hacer lo que hice durante muchos años de mi vida: ponerme en la primera línea costara lo que costara, pasara lo que pasara y asumiendo todas las consecuencias. En este momento no estoy con esta misma predisposición", ha señalado Mas, pese a añadir que esto no implica que esté comprometido con el presente y futuro de Catalunya.

"Una cosa es ayudar y otra ponerme al frente del país. No está entre mis prioridades", ha añadido el expresidente catalán, que ha apostado abiertamente por el entendimiento entre la Crida, impulsada por su sucesor en la presidencia, Carles Puigdemont, y el PDeCAT, partido del que Mas fue presidente.

Según Mas, todo el mundo es necesario y, tras la negativa de ERC a apostar por la unidad independentista, el entendimiento entre ambas formaciones es la única posibilidad "de que el mundo soberanista acabe sumando suficiente para liderar lo que debe ser el proyecto soberanista".

JUICIO

A la espera de que empiece el juicio a los presos independentistas, Mas ha vaticinado que los condenarán y ha acusado al Estado de tener reacciones "primarias" ante lo que considera como desafíos.

También ha advertido de que ahora determinados partidos, como Cs y PP, quieren "liquidar la poca autonomía" que tiene Catalunya, y ha llamado a asumir que, aunque el soberanismo catalán ha acumulado mucha fuerza, aún no tiene la suficiente para derrotar las estructuras del Estado y cambiar el 'statu quo'.

En su opinión, hay que organizar una estrategia durante los próximos meses o años largo plazo "sabiendo que se puede resistir el envite del Estado, pero no inclinar del todo su pulso".