Autoridades durante el minuto de silencio por el 25N. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha defendido una respuesta institucional al "negacionismo" y la minimización de la violencia machista, que comporte más recursos, más servicios y más compromiso colectivo.

Lo ha hecho en declaraciones a la prensa este miércoles tras el acto institucional en motivo del 25N, Día Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas, que ha empezado en la plaza Sant Jaume y que se ha trasladado al interior del Ayuntamiento de Barcelona porque ha empezado a llover.

Al acto, que ha empezado con un minuto de silencio en memoria a las víctimas de violencias machista, han asistido el presidente catalán, Salvador Illa; el delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, y algunos consellers como Olga Pané (Salud), Esther Niubó (Educación), Ramon Espadaler (Justicia) y Jaume Duch (UE y exteriores).

También han asistido la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, y el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, y la de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa, entre otros.

"CONSENSOS POLÍTICOS"

Menor ha apelado a recuperar "consensos políticos" y hacer de la lucha contra la violencia machista una política estructural, y a dar el mensaje a las mujeres que estén pasando por una de estas situaciones a que tienen una red de recursos a su disposición para escucharlas, acompañarlas y reparar estas situaciones.

Asimismo, ha dicho que el crecimiento de las denuncias en 2026 es por un lado un "éxito" del sistema, puesto que las mujeres son más capaces de reconocer las situaciones de violencia, pero también alertan de que los discursos de banalización y minimización ponen a las mujeres en peligro.

DISCURSOS CONTRA LOS DERECHOS LUCHADOS

La concejal de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha señalado que "cada vez hay más discursos" que intentan ir en contra de los derechos luchados durante generaciones por las mujeres.

"Es importantísimo que desde las instituciones lo denunciemos, lo acompañemos y encontremos los mecanismos para acompañar a las mujeres en todos los ámbitos de violencia, pero sobre todo para trabajar con toda la sociedad para cambiar las formas de hacer políticas", ha dicho.

Asimismo, ha defendido que las mujeres que tienen voz pública tienen que usarla "para denunciar que lo que está pasando, para continuar diciendo que la violencia contra las mujeres es intolerable".

DETECCIÓN EN "COMUNIDAD"

La presidenta delegada de Feminismos de la Diputación de Barcelona, Raquel Albiol, ha subrayado la necesidad de que "toda la comunidad" cree redes para detectar, actuar y acompañar situaciones de violencia machista.

"Con este aumento de los discursos que banalizan la violencia machista, que la niegan, también debemos hacerle frente desde las instituciones, y también desde la comunidad", ha añadido.

MANIFIESTO

Durante el acto, la actriz Mariona Ribas ha leído un manifiesto en el que ha insistido en que las violencias machistas se producen en todos los ámbitos de la vida y durante todas sus etapas, y ha dicho que negar su carácter estructural constituye "una expresión de complicidad machista".

Ha defendido que su erradicación tiene que implicar a administraciones, mundo local, tercer sector, ámbito académico, movimiento feminista y ciudadanía, y ha abogado por un compromiso que incorpore "el legado del movimiento feminista" y la experiencia de las mujeres supervivientes.

"Tenemos que desbordar los marcos existentes, cuestionar las inercias institucionales y poner en el centro la vida, la dignidad y los derechos de todas las mujeres, niños y adolescentes", ha sostenido.