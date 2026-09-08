El mercado editorial español crece un 3,9% en el primer semestre de 2026, según GfK

Archivo - Librería Sant Jordi, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado editorial español mantiene en 2026 la tendencia positiva y ha crecido hasta junio un 3,9%, según ha explicado el Head of Market Intelligence de GfK, Ignacio López, en el Forum Edita que se celebra en Barcelona.

López ha destacado que "desde la pandemia el mercado no ha dejado de crecer", con un 3,8% en 2025 y que ya acumula un 3,9% en el primer semestre de 2026, con un incremento del 2,4% en unidades vendidas y del 1,5% en precio medio, informa el Forum Edita en un comunicado.

Las previsiones, según López, apuntan a que en 2026 volverá a cerrar en positivo con una facturación cercana a los 1.300 millones de euros correspondientes a los libros de ficción, no ficción y literatura infantil y juvenil, que supone un crecimiento estimado del 4,5%.

Catalunya representa el 21,5% del mercado editorial español y registra un crecimiento interanual del 5,2%, situándose por delante de Madrid, que concentra el 21,1% del mercado editorial estatal, y ha recordado que en Sant Jordi se superaron los 50 millones de facturación.

Por géneros, la ficción continúa siendo el principal motor del mercado, con un 35% de las ventas, seguida de la no ficción, con un 28%, y de la literatura infantil y juvenil, con un 26%, y López ha remarcado que el catálogo va ganando peso, con el 77% de las ventas frente al 23% de las novedades.