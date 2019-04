Batet: "Si en Cataluña no gana el socialismo tendremos a Vox en el Gobierno"

Actualizado 25/04/2019 22:40:10 CET

Llama a recuperar la Cataluña del 'seny' frente a la de la "crispación" de Arrimadas

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y candidata del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha advertido este jueves: "Si en Cataluña no gana el socialismo tendremos a Vox en el Gobierno".

Lo ha dicho en el mitin central de campaña del PSC en el Pabellón Vall d'Hebron de Barcelona ante 4.000 personas --algunos lo han tenido que seguir desde una pantalla fuera-- y en que han participado el presidente Pedro Sánchez; el líder del PSC, Miquel Iceta; el candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, y el candidato a la presidencia europea Frans Timmermans.

"Por cada insulto de las derechas, un voto socialista. Por cada una de sus mentiras, un voto y una propuesta socialista. Frente a sus miedos, esperanzas y votos socialistas. Frente a sus ceños fruncidos, nuestras mejores sonrisas y mejores políticas", ha clamado la ministra.

Durante esta parte de la intervención el público ha repetido palabras con Batet pidiendo el voto para los socialistas, que también lo ha solicitado frente a la coalición que lidera Pablo Iglesias y ante el independentismo.

"Ante 'Unidas hacia ningún sitio', un voto socialista. Frente a la ruptura, un proyecto combativo y votos socialistas. Contra el riesgo de bloqueo de la pinza que ya hemos visto, votos socialistas. Así es como venceremos a los independentistas", ha dicho en referencia a la pinza que considera que hicieron ERC, JxCat, Cs y PP con el proyecto de finanzas públicas estatales de Sánchez.

PSC CONTRA LA "CRISPACIÓN" DE ARRIMADAS

Batet ha llamado a recuperar la Cataluña del 'seny' (sentido común): "No la de los problemas, la de la ruptura y la intolerancia, donde todos no cabremos. Por eso le dije a Inés Arrimadas que en nuestra España ella cabe, porque en su España no cabemos nosotros".

La receta de la ministra para los comicios es el voto socialista, "la ilusión, frente a la crispación y la ruptura", ha defendido, y ha pedido el voto de los que quieran un Gobierno socialista y también el de los que no quieran uno de derechas.

A tres día de los comicios, ha advertido de que no hay nada hecho ni decidido y ha insistido en pedir el voto para los socialistas para "reforzar el autogobierno, para no dar pasos atrás en derechos y libertades, en convivencia y en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

"Algunos frivolizan y niegan que haya inseguridad en las mujeres, que haya violencia de género y manadas por las noches. Si no queremos una España negacionista que banaliza sobre la inseguridad de las mujeres: 100 votos socialistas, 1.000 votos socialistas, un millón de votos socialistas", ha concluido, en referencia al PP sin citarlo.

Ha llamado a no dejarse llevar por aritméticas y cálculos, por intermediarios y a hacer historia porque "el 29 de abril será muy tarde y vendrán los lamentos", por eso ha pedido llenar las urnas de votos socialistas.