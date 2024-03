Miles de mujeres vuelven a salir a la calle el 8M en Barcelona y apelan a luchar "juntas"

Final de la manifestación - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de mujeres, 40.000 según la Guardia Urbana y más de 100.000 según la organización, han vuelto a salir este viernes a la calle en la manifestación unitaria del 8M en Barcelona que ha transcurrido en un tono festivo y que ha llamado a luchar "juntas" contra la precariedad y las desigualdades.

El lema de este año de la manifestación del 8M en Barcelona era 'Mujeres, lesbianas y trans juntas contra las precariedades, las fronteras y los genocidios' para visibilizar las precariedades que sufren las mujeres.

Convocada por la Assemblea 8M, ha discurrido en un tono festivo por el paseo de Gràcia hasta Ronda Sant Pere y desde allí se ha dirigido a Arc de Triomf, donde ha tenido lugar el acto final de la manifestación.

El recorrido, con mujeres de todas las edades, ha estado salpicado de consignas como 'Visca la lluita feminista', a favor de Gaza y Palestina, y en defensa de los derechos LGTBI, acompañadas de música y batucadas.

MANIFIESTO DE LA ASSEMBLEA 8M

El manifiesto, que se ha leído de forma coral en el Arc de Triomf, ha querido visibilizar el "trabajo esencial" de las trabajadoras de cuidados, así como a todas aquellas de ámbitos feminizados y precarizados y a las que no han podido hacer huelga.

Ha afirmado que en las fronteras de los países ricos "se vulneran, con impunidad y de forma sistemática, los derechos humanos", ha reprochado el Pacto Europeo de Migración y Asilo que a su juicio legitima más vulneraciones, y ha pedido la derogación de la Ley de Extranjería.

La Assemblea ha pedido en su manifiesto un alto al fuego inmediato en Gaza, la "ruptura de relaciones comerciales con Israel" y el fin del negocio de armas.

Ha lamentado la situación de precariedad de las mujeres más jóvenes, por las dificultades de emancipación y para encontrar trabajo y vivienda, así como el empobrecimiento de las familias afectadas por el encarecimiento de los alimentos o la pobreza energética.

La Assemblea ha alertado de los "retrocesos en derechos" del colectivo LGTBI+, y ha animado a no dar un paso atrás en su defensa. Ha asegurado que no habrá una sociedad equitativa y ecológicamente sostenible hasta que "no se desmonte el patriarcado, el machismo, la LGTBIfobia, el racismo, la islamofobia, el antigitanismo, el capacitismo, la xenofobia y las bases coloniales del capitalismo".

"Solo seremos libres si estamos todas, unimos nuestras voces en un grito de emancipación de todas las opresiones. Juntas, con la llama incombustible de los feminismos, somos imparables", ha concluido el manifiesto.