Un millar de bomberos se manifiestan en Barcelona para pedir más efectivos

Publicado 20/12/2018 14:11:21 CET

Rechazan las últimas propuestas de la Generalitat, que califican de "brindis al sol"

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un millar de Bombers de la Generalitat se han manifestado este jueves desde la plaza Urquinaona de Barcelona hasta el Parlament para reclamar a la Generalitat más efectivos y recursos materiales para poder garantizar la seguridad del cuerpo y de las personas, y expresar su rechazo a la última propuesta de la Conselleria de Interior, que contempla incorporar 1.000 nuevos efectivos hasta 2022.

En declaraciones a los medios al inicio de la concentración, el responsable de Catac de Bombers de la Generalitat, Joan Carles Cerdán, y el portavoz de UGT del cuerpo, Antonio del Río, han explicado que no se fían de la Generalitat por cómo han gestionado "la falta de recursos" durante los últimos ocho años.

Han asegurado que hay una falta de personal brutal que se está reflejando en el cierre de parques y en la seguridad de trabajadores del cuerpo: "En Barcelona salen 18 bomberos a cualquier incidente de un incendio y en 40 parques de Catalunya actualmente salen solo tres", ha lamentado Cerdán.

Del Río ha asegurado que actualmente hay cuatro parques de bomberos cerrados y que el 50% de los parques de Catalunya está bajo mínimos: "Están cerrados por falta de efectivos. Muchos parques se tienen que cerrar porque no hay efectivos, no porque los bomberos no quieren hacer más horas extras".

NUEVOS EFECTIVOS CADA AÑO

Por ello, reclaman un compromiso firme de la Generalitat dotado de un presupuesto para la entrada de personal, así como "no sobrecargar sobre las espaldas de los bomberos la ausencia que ellos han generado desde 2009 evitando la entrada de nuevos efectivos".

"En el momento que hagan una oferta para 2019 de 250 bomberos apoyados con una oferta presupuestaria y no dependiendo del chantaje que están haciendo a todos los servicios públicos de los presupuestos generales, daremos por buenas las intenciones de este gobierno", ha asegurado Del Río.

Por ahora no se creen las propuestas de la Generalitat porque, aseguran, en 2016 ya se planteó un plan estratégico en el que no invirtieron nada: "Ahora nos vuelven a montar otro plan que es más de los mismo. Pues no nos lo creemos".

"Si no montamos algún sistema para que haya la entrada de personal, y un bombero no se hace de hoy para mañana, y no hacemos una entrada de personal cada año, no nos interesa que entren 1.000 bomberos de golpe, lo que nos interesa es que cada año entren 100 bomberos, igual que cada año se tendrían que comprar 10 camiones", ha concluido Cerdán, y ha agregado que están hartos de mendigar.

La manifestación ha salido de la plaza Urquinaona a las 12.20 horas y ha llegado al Parlament al cabo de una hora, donde han saltado un primer cordón de vallas para llegar a la plaza de Joan Fiveller, en la que han hecho una hoguera con un carro de la compra, dos ataúdes con neumáticos y un esqueleto.