Miquel Iceta recuerda a Rubalcaba con "el corazón encogido" y evoca su defensa del federalismo

Publicado 10/05/2019 16:45:31 CET

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes emocionado por la muerte del exlíder del PSOE y exvicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha recordado su defensa de la diversidad y del federalismo.

"Con el corazón encogido por Alfredo Pérez Rubalcaba, no puedo dejar de pensar permanentemente todo lo que hemos hecho juntos y todo lo que nos ha dado", ha lamentado en un tuit recogido por Euorpa Press.

Junto al tuit, el líder de los socialistas catalanes ha colgado un vídeo de un mitin en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) del 22 de noviembre de 2012, cuando Pere Navarro se presentaba a las elecciones catalanas y en que Rubalcaba pedía estar "orgullosos" de la labor de los socialistas.

"Nunca España ha sido tan fuerte. ¿Sabéis por qué? Porque por primera vez en nuestra historia nos reconocemos como somos: diferentes. Nos respetamos como somos: diferentes. Por eso somos mas fuertes que nunca", explicaba el entonces líder del PSOE.

También animaba a los socialistas y al resto de personas, votaran a quien votaran, a seguir avanzando "para seguir más juntos, para seguir construyendo juntos".

"Os propongo avanzar más. No os propongo avanzar a un sitio donde no sepamos a dónde vamos. No os propongo avanzar a una aventura incierta. Os propongo avanzar por un camino ya trillado que han recorrido otros países antes que nosotros, por ejemplo Alemania y Estados Unidos. Se llama federalismo. Os propongo avanzar juntos", concluía Rubalcaba.