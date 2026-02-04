El Monasterio de Pedralbes de Barcelona acoge la exposición 'Khadija Saye. Seguint un estel fugaç'

Una de las imágenes de la exposición de Khadija Saye. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El monasterio de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona acogerá del 6 de febrero al 31 de mayo la exposición 'Khadija Saye. Seguint un estel fugaç', que trata la primera retrospectiva mundial de la artista Saye, quien falleció en 2017, y que presenta su primera obra en España.

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el proyecto se ha desplegado pese a la "pérdida irreparable de casi todo su legado en el incendio de la torre Grenfell", donde Saye vivía con su madre y donde ambas perdieron la vida, juntamente con otras 70 personas.

Ha añadido que sus obras muestran la coherencia de una investigación "breve pero intensa, que une la experiencia íntima con cuestiones universales".

"Esta exposición quiere abrir puertas, tal como ella misma hizo en Venecia, y ofrecer una mirada global sobre una joven promesa que, como un estrella fugaz, dejó una huella imborrable como artista y como persona comprometida con su comunidad", ha expresado.

Khadija Saye (1992-2017) fue una artista gambiano-británica de "enrome talento y vida truncada" y que creció en un entorno precario y multicultural en el barrio de Hammersmith (Londres), y que utilizó la fotografía como medio para explorar la identidad, la memoria y la dimensión espiriutal de la experiencia negra, en sus palabras.