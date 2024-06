Montserrat (PP) afirma que el PSOE tiene tics peligrosos: "Votar al PSOE es votar corrupción"

Acusa a Sánchez de dar "lecciones de anticorrupción y su corrupción le ha devorado"

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha avisado de que el PSOE y el Gobierno tienen tics peligrosos de popupulismo, y ha asegurado que "votar al PSOE es votar corrupción".

"Han activado el argumentario 'Monclovita', de fango y bulo, para tapar todo lo que tienen encima", ha sostenido la candidata en un acto este viernes en Barcelona, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

Montserrat ha asegurado que "votar al PSOE es votar contra el Estado democrático", y ha llamado a los votantes a decir 'basta ya' con el voto al PP el domingo.

Ha sostenido que "no hay argumentario, ni relato, ni maquinaria de fango de ningún tipo que tape" los escándalos que asegura que está teniendo el PSOE.

MOCIÓN DE CENSURA "INJUSTA"

Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al Gobierno con una moción de censura, que ha calificado de injusta: "Dando lecciones de anticorrupción y su corrupción le ha devorado", ha subrayado.

"Dice que chapoteamos en el fango por contar la verdad, pero aquí el único que chapotea es él y está sumergido en su corrupción", ha insistido la candidata popular.

APLAUSOS A BEGOÑA GÓMEZ

"El otro día vimos al PSOE, el partido de los 680 millones de euros defraudados con los ERE, recibir entre aplausos en un mitin en Málaga a una mujer imputada por corrupción y tráfico de influencia", ha asegurado en alusión a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ha acusado a la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, de señalar "al juez que investiga a Puigdemont" y de decir que investigar a Begoña Gómez va contra el Estado democrático, según ella.

Montserrat ha sostenido que Sánchez quiere que los ciudadanos estén desmotivados y divididos, "que los españoles, hartos de todo, de su corrupción y de sus vergüenzas, no salgan a votar", tras lo que ha pedido no esperar a unas elecciones generales y salir este domingo a votar al PP.

"No vamos a callarnos cuando ataque a los jueces y a la prensa, y no vamos a mirar hacia otro lado cuando se fulmina la igualdad con una infame Ley de Amnistía. España no merece vivir el bochornoso y lamentable espectáculo permanente", ha defendido.

Ha acusado a Sánchez de querer acabar con la separación de poderes y con la igualdad con la aprobación de la Ley de Amnistía, una norma que rechazan la "mayoría" de los españoles, según ella.

"Nos dicen que es por convivencia. Mentira. Es por conveniencia. Nos dicen que es por la concordia. Mentira. Es por sumisión. Y nos dicen que es por España. Mentira. Es por siete votos".