Montserrat prevé casi 200 empleos nuevos al año en Catalunya con los proyectos DARE y PIXEurope

Afirma que se llegará a los 1.400 millones para universidades públicas en 2025

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, prevé que se creen unos 200 empleos al año en Catalunya con los proyectos de chips DARE y PIXEurope, y remarca el "impacto en el territorio y sobre el talento" que tienen estas iniciativas.

En una entrevista de Europa Press, Montserrat ha detallado que la previsión es crear 108 puestos de trabajo al año con el proyecto DARE y "entre unos 60 y 80 en diferentes niveles de puestos de trabajo" con el de PIXEurope.

Ha recordado que el DARE está centrado en chips de alto rendimiento, liderado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y con una financiación de 240 millones; y el PIXEurope, que es de chips fotónicos, está liderado por el Institut de Ciències Fotòniques (Icfo) y cuenta con una inversión total de unos 400 millones.

Por otro lado, el proyecto Innofab, que se materializará en una planta de diseño y producción de chips en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) con un inversión de 392 millones de euros, se prevé que cree "centenares de puestos de trabajo", y la consellera ha incidido en que esta infraestructura permitirá hacer fabricación 'in situ'.

Montserrat ha destacado que estas tres iniciativas, "aunque estén lideradas por infraestructuras, tienen impacto en el territorio" y asegura que contribuyen al talento y a crear empleo con profesionales y estudiantes de grados como Ingeniería, Física y Matemáticas.

También se busca contribuir a la interacción de la ciencia y el conocimiento con empresas catalanas y extranjeras y ayudar a "que vuelva" el talento que se ha marchado de Catalunya, así como retener el nuevo.

APUESTA POR EL SECTOR DE LOS CHIPS

Montserrat ha asegurado que el impulso de este "tridente innovador", en referencia a estos tres proyectos, es una apuesta por la innovación por parte de la Generalitat.

"Es muy conveniente. Teníamos que ser muy rápidos y actuar con mucha celeridad porque no podemos dejar pasar ninguna oportunidad", y ha reivindicado el sistema de investigación y conocimiento catalán que se debe impulsar con dotaciones presupuestarias más elevadas.

Otros ámbitos de conocimiento en los que asegura que Catalunya quiere liderar es el ámbito de las terapias emergentes para crear soluciones para los pacientes, un conocimiento que insiste en que "también surge en los laboratorios de las universidades"; y las ciencias sociales.

PATENTES Y CULTURA DE LA TRANSFERENCIA

Preguntada por cómo busca el aumento de la transferencia de conocimiento y de patentes, Montserrat ha querido destacar que Catalunya tiene "una buena base de ecosistemas para poder identificar dónde están los hallazgos y llevarlos a generar nuevos spin-offs y nuevas empresas", pero cree que se debe ayudar desde el Govern a identificar cuáles son los conocimientos que pueden ser transferidos.

Montserrat ha llamado a generar "una cultura de la transferencia y de la innovación" que debe empezar a impulsarse desde las propias universidades para que los estudiantes se planteen cómo transferir su conocimiento a la sociedad o convertirlo en una empresa.

"Cuando estudié Biología, nadie me explicó cómo hacer un plan de negocio. No lo sabemos, la gente de mi edad no lo sabe hacer. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo y necesitamos entornos profesionalizados que nos ayuden", ha añadido.

UNIVERSIDADES

La consellera ha asegurado que el departamento "ha hecho suya" la Declaración de Calonge de las universidades públicas catalanas de abril de este año, y afirma que se cumplirá el compromiso de llegar a 1.400 millones para 2025 de financiación, como solicitaban.

Preguntada por la previsión para el Presupuesto de la Conselleria para 2025, ha dicho que por el momento no puede hablar de cifras concretas pero confía en que habrá "un incremento" en las cuentas del departamento, y que en estos momentos están haciendo un diagnóstico del sector para ver qué necesitan.