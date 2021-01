Mossos alerta de estafas al ofrecer vacunas, mascarillas y desinfecciones de Covid

Recibieron 121 denuncias hasta diciembre y otras 37 en enero

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han alertado este jueves de tres estafas relacionadas con el coronavirus: una en la que se reclaman pagos para recibir vacunas; otra con la falsa distribución de material de protección como mascarillas y guantes, y otra por falsas revisiones para desinfectar viviendas o centros.

Lo ha explicado el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero en rueda de prensa telemática junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper; la consellera de Salud, Alba Vergés; el director del CatSalut, Adrià Comella, y la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé.

Ha detallado que en la mayoría de casos se ofrece uno de los servicios por teléfono, se reclama el pago y después nunca se entregan las vacunas o el material de protección, ni acude ninguna empresa de desinfección.

Molinero ha señalado que estos tres tipos de estafa "se han dado básicamente el CAP, centros de día y residencias de mayores, centros médicos y, en menor medida, en hospitales y centros de tipo social".

Los Mossos recibieron hasta diciembre de 2020 un total de 121 denuncias por este tipo de estafas, y desde el 1 de enero han recabado otras 37, de las cuales 11 por la falsa distribución de vacunas.

"Ante cualquier ofrecimiento de estos servicios por teléfono, la recomendación de Mossos es no efectuar ningún pago, no dar ningún dato bancario ni personal" y avisar de los hechos al teléfono de emergencias 112, ha pedido el comisario.

Ha dicho que la mayoría de llamadas denunciadas se hicieron desde teléfonos internacionales ubicados en México y Estados Unidos, lo que el cuerpo de Mossos "está investigando".

Los Mossos también colaborarán con el servicio local de teleasistencia del Ayuntamiento de Barcelona para hacer una campaña divulgativa contra estas estafas para "prevenir a la población del riesgo de este tipo de llamadas".

10% MÁS ATENTADOS A AGENTES

Al preguntársele por el aumento de denuncias por atentado, resistencia y desobediencia a agentes, el comisario Molinero ha explicado que "en el año 2020 han tenido un incremento", y sobre el delito de atentado ha detallado que ha sido del 10%.

Ha matizado que "no todos los delitos de resistencia, desobediencia o atentado están relacionados con la Covid. Es cierto que hay crispación en la calle y la sociedad pero no necesariamente todos los incidentes hay que asociarlos a la Covid-19", y ha recordado que la intervención en Pallejà no comenzó por nada relacionado con el coronavirus sino porque un grupo de menores causaba altercados y quemaba contenedores en la calle.