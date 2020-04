Los Mossos editan una guía para abordar los casos de violencia machista

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han editado una guía de actuación que recoge consejos de seguridad para todas aquellas personas que puedan ser víctimas de violencia machista y domestica y que, a causa de las medidas de confinamiento por el coronavirus, se ven obligadas a pasar todo el día con su agresor, ha informado este sábado la policía catalana en un comunicado.

La publicación es accesible por Internet y explica a las víctimas cómo actuar en situación de emergencia durante el estado de alarma y dónde deben dirigirse si necesitan ayuda, ya que pueden romper el confinamiento y salir a la calle en estos casos, ha recordado.

Presenta consejos y pautas de actuación para todos los colectivos vulnerables --mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, y personas con discapacidad--, con consejos específicos para cada grupo e informa de los recursos y servicios que tienen a su disposición.

Además, incluye una referencia directa a las personas agresoras: les recuerda que el confinamiento no significa impunidad, ya que la policía sigue trabajando las 24 horas del día, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que informe si conoce algún caso de maltratamiento.

El comunicado informa de que las denuncias por violencia de género y doméstica durante el confinamiento no han aumentado, aunque no descartan que cuando se empiece a levantar el estado de alarma las víctimas que no se hayan atrevido durante estas semanas, denuncien.