Los Mossos empiezan a despejar los disturbios de plaza Catalunya de Barcelona, con varios detenidos

Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en la plaza de Catalunya de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han ido despejando la plaza de Catalunya de Barcelona tras los disturbios de este sábado por la tarde y noche, a cargo de activistas que han protagonizado una concentración no autorizada convocada desde redes sociales con varios detenidos.
Sobre las 21.45, no quedan fuegos encendidos en elementos urbanos y ha habido destrozos y saqueos en escaparates de tiendas, marquesinas de autobús, papeleras y algún semáforo, además de muchas motos y bicicletas tiradas por el suelo o quemadas en alguna barricada improvisada por los activistas.
A esa misma hora, los furgones de los Mossos seguían rodeando la plaza Catalunya mientras quedaban algunos activistas, cada vez más dispersos.