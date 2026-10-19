Los Mossos reciben unas 60 denuncias por presunta venta de entradas falsas para Oques Grasses

El grupo Oques Grasses durante un concierto en el Estadi Olimpic, a 7 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El concierto es el primero de su serie de conciertos de despedida. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta venta de entradas fraudulentas para el concierto de Oques Grasses, celebrados a principios de octubre en el Estadi Olímpic de Barcelona, después de recibir unas 60 denuncias.

Según confirman fuentes policiales a Europa Press este lunes, los mossos creen que el número de personas estafadas podría ser "mucho mayor", por lo que prevén recibir más denuncias.

La Unidad Central de Ciberestafas de los Mossos, de la que depende la Región de Policía Virtual, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y poder identificar a sus autores.