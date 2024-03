Los Mossos recibieron avisos de 10 desaparecidos diarios de media en 2023

Fueron en total 3.748, un 3,5% más que el año anterior, y resolvieron el 98%



BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de una media de 10 desapariciones al día el año pasado, con un total de 3.748, lo que supone un 3,5% más que en 2022.

Lo ha explicado en rueda de prensa con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente la portavoz de los Mossos, Montserrat Escudé, junto al jefe de la unidad de investigación de Tarragona, Marc Bayon; la jefa de la Oficina de Atención a Familias de Personas Desaparecidas, Laura Villanueva, y el padre de la desaparecida Cristina Bergua y fundador de Inter-SOS, Juan Bergua.

Las desapariciones son el 0,611% de las denuncias que reciben los Mossos y el año pasado el índice de resolución de los casos investigados fue del 98%, con 75 casos que quedaron abiertos al acabar el año, es decir, en los que no se había encontrado a la persona desaparecida.

Escudé ha señalado que hubo un "aumento bastante significativo" (un 58% más) de denuncias por desapariciones reincidentes, es decir, de personas que han desparecido más de una vez, y Villanueva ha concretado que el 80% de desapariciones suele resolverse durante los tres primeros días y otro 10% en la primera semana.

Villanueva ha añadido que el 40% de desaparecidos son personas que no vuelven tras permisos en instituciones como un centro de salud mental, casos en los que la denuncia es obligada por tratarse de personas vulnerables, pero que a menudo acaban volviendo por su propio pie, y ha aclarado que esta cifra explica en parte que la mayoría de desapariciones se resuelvan en los primeros días.

También ha destacado un 4,9% menos de desapariciones de menores entre 13 y 17 años y un 6% menos entre los mayores de 65; también por edades, la mayoría de desapariciones (66%) fueron de adultos entre 18 y 65 años, seguido de los adolescentes de 13 a 17 (25%), los mayores de 65 (7%) y los menores hasta 12 años (2%).

Escudé ha remarcado que las desapariciones implican para los familiares "una victimización que en algunos casos puede superar la muerte de una persona querida", ante lo que ha puesto en valor la importancia del acompañamiento a las familias y de garantizar una mejora constante en los procesos policiales y del resto de ámbitos implicados.

INVESTIGACIONES ABIERTAS

Las desapariciones relacionadas con el ámbito criminal son un 0,01% del total (34 desde 2010, de los que 15 fueron feminicidios con ocultación de cadáver) y el año pasado los Mossos investigaron a través de su unidad especializada cuatro desapariciones en el de este tipo: en octubre, detuvieron a un hombre de 76 años en Torrelles de Foix (Barcelona) por presuntamente matar y esconder el cadáver de su pareja, y a raíz de la investigación se constató que presuntamente había agredido sexualmente a menores de 14 años.

En marzo, detuvieron a un hombre de 39 años en Tarragona por presuntamente matar a otro, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo donde supuestamente lo lanzó con la ayuda de varios encubridores.

Siguen abiertas dos investigaciones que están bajo secreto, una por la desaparición de un hombre en mayo en el ámbito del narcotráfico, y otra relacionada con la violencia de género, con una mujer desaparecida en julio en Morera del Montsant (Tarragona).

BERGUA

Bergua ha recordado que su hija desapareció le 9 de marzo de 1997 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y ha recalcado que a pesar de que era menor la Policía no aceptó la denuncia en un primer momento y les dijeron que volvieran al día siguiente, algo contrario al protocolo actual, en el que se consideran esenciales las primeras horas.

"Cuando nuestra hija despareció, en España lo que estáis viendo aquí no existía, no había absolutamente nada. Tu ponías una denuncia a la Policía Nacional y la Policía de Cornellà, Esplugues o Sant Just no tenía constancia", ha lamentado sobre las dificultades con las que topó ante la desaparición de su hija.