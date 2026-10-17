Moya será candidata del PP al Congreso en Girona, Landete en Tarragona y Melero en Lleida

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Mateo Lanzuela - Europa Press

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diana Moya será la candidata del PP al Congreso en Girona en las elecciones del 29N, Mónica Landete lo será en Tarragona y Roger Melero en Lleida, según han informado este sábado fuentes del partido a Europa Press.

Los 3 candidatos acompañarán este domingo a Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP en Barcelona, en un acto con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

El acto, en el que también participará el presidente del PP catalán Alejandro Fernández, se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya.