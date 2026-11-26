Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto ha muerto este jueves por la mañana tras el choque con un furgoneta en la C-55 en el término municipal de Abrera (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 10.30 horas e investigan las causas del choque, que se ha producido en el punto kilométrico 0,4 de la vía y en el que solo ha fallecido el conductor de la moto.

El siniestro ha obligado a activar diversas patrullas de la policía catalana, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cinco ambulancias y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).