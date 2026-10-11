Una mujer resulta herida en un tiroteo en Figueres (Girona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en un tiroteo en el barrio de Bon Pastor de Figueres la madrugada de este domingo, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre las 3.30 horas procedente de un centro sanitario en el que se encontraba la mujer, tras comprobar que estaba herida por arma de fuego.

La mujer se encontraba en la calle en el momento de los hechos y se produjeron diversas detonaciones, aunque ninguna otra persona resultó herida, y los Mossos investigan el caso.