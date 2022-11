Natàlia Mas, ante las peticiones de rebajas fiscales: "No es nuestro modelo"

Dice que la propuesta de Presupuestos de Giró no incluía "ninguna modificación fiscal"

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha defendido que, ante las peticiones de rebajas fiscales, existe evidencia empírica que la mejor herramienta de redistribución se alcanza con políticas de gasto e inversión pública y no con una rebaja generalizada de impuestos: "No es nuestro modelo".

Lo ha dicho este miércoles en su primera intervención como consellera en comisión parlamentaria para explicar los objetivos y actuaciones de su departamento, junto al secretario general de la Conselleria, Josep Maria Villarrúbia, y la secretaria de Hacienda, Marta Espasa.

La consellera ha explicado que no apuestan por un modelo de rebajas fiscales no por una cuestión ideológica, sino porque organismos internacionales desaconsejan esta opción, aunque ha dicho que están a favor de analizar medidas precisas para determinados sectores y segmento.

También ha dicho que están abiertos a todo a la hora de mejorar la fiscalidad, pero teniendo en cuenta el actual contexto, en el que según ella hay que impulsar proyectos de futuro que requieren inversiones y hay un envejecimiento poblacional.

Mas ha señalado que la intención del departamento es volver a financiarse en los mercados "progresivamente" y así reducir dependencia de fondos de los financiación de las comunidades autónomas.

SIN MODIFICACIONES FISCALES

"No renunciaremos a ingresos que nos permitan proteger la sanidad y el gasto social en este contexto y que se evidencia que no perjudican la competitividad empresarial", y ha dicho que en la propuesta de Presupuestos que compartió con el exconseller Jaume Giró no se incluía ninguna modificación fiscal.

Ha explicado que la Generalitat, en volumen de ingresos tributarios a partir de los impuestos propios y cedidos, ha pasado de recaudar 2.871 millones de euros en 2016, a 4.492 millones en 2021.

También ha asegurado que harán uso de todas las herramientas a su alcance, como combatir el fraude fiscal y ha recordado que en los últimos los últimos siete años la administración catalana ha aflorado 1.501 millones de euros de prácticas vinculadas al fraude fiscal.

FINANCIACIÓN Y "DÉFICIT FISCAL"

Mas ha dicho que Catalunya está condicionada por un modelo de financiación autonómica injusto, que según ella no respeta el principio básico de ordinalidad, y un "déficit fiscal crónico" que condiciona los recursos de la Generalitat.

También ha criticado que Catalunya ocupa la posición 10 de 19 en términos de inversión por habitante y que las inversiones ejecutadas de Estado en 2021 se quedaron en el 35,8% de los presupuestado.

Ha dicho que pese a las limitaciones, las finanzas han experimentado evolución positiva desde 2016, corrigiendo una dinámica de desahorro desde la crisis 2008, periodo en el que la administración catalana vio incrementado en un 200% su endeudamiento, mientras que desde 2016 hasta ahora se ha constatado un aumento neto del 12% de la deuda.

Ha defendido que la recuperación se ha sustentado con las figuras tributarias y el esfuerzo realizado en evaluar el gasto para mejorar la eficiencia.