Nazario plasma "su espíritu provocador" en un ciclo de la Filmoteca de Catalunya

Desde clásicos de Ernst Lubitsch a propuestas más pop que reivindican iconos 'queer'

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El historietista y pintor Nazario plasma "su espíritu provocador, libertario y libidinoso" con una selección cinematográfica que ha elegido para el ciclo 'Carta blanca a Nazario' que acogerá la Filmoteca de Catalunya del 5 al 20 de abril.

El artista contracultural y referente del cómic underground compartirá en este ciclo sus gustos cinematográficos, que abarcan desde clásicos de Ernst Lubitsch a propuestas más pop, 'trash' y gay, con la reivindicación de iconos 'queer', informa la Filmoteca en un comunicado.

Será el propio Nazario el encargado de inaugurar el ciclo con la propuesta 'Die Puppe' de Ernst Lubitsch (1919), la primera película que lo introdujo a la idea de "muñeca sexual".

En el ciclo también reivindicará el universo gay, la diversidad sexual y la exploración del placer con películas como 'Le plaisir' de Max Ophuls (1952) y la doble sesión del cineasta Pol Merchan, 'Pirate Boys' (2018) y 'Faunos' (2022).

'Marruecos' de Josef Von Sternberg (1930); 'Vegas in Space' de Phillip R. Ford (1991); 'Le cirque de Calder' de Carlos Vilardebó (1964); 'Gerontophilia' de Bruce la Bruce (2013) y 'Lust in the dust' de Paul Bartel (1985) son otras de las seleccionadas para el ciclo.

Nacido en Castilleja del Campo (Sevilla) en 1944, Nazario se instaló en la capital catalana a principios de los años 70 del siglo XX, donde empezó a frecuentar los ambientes más alternativos y canallas de la ciudad para dar alas a su creatividad transgresora y sexual.