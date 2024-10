'No a la Copa América' pide a la Sindicatura de Comptes investigar las cifras del evento deportivo

Miembros de la plataforma 'No a la Copa América' en rueda de prensa en el Parlament

Miembros de la plataforma 'No a la Copa América' en rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

Insta a los partidos a apoyar esta "propuesta de fiscalización" en comisión parlamentaria



BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'No a la Copa América' ha pedido que la Sindicatura de Comptes investigue las cifras de este evento deportivo ante el "fracaso absoluto" de los índices de audiencia televisiva, de espectadores de la competición in situ y en las 'fan zones', que aseguran que no se corresponden con los números aportados por la organización del evento.

En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, los portavoces de la plataforma Esther Jonquera y Albert València han instado a los partidos políticos a votar a favor de esta "propuesta de fiscalización" en la próxima sesión de la Comisión de la Sindicatura de Comptes en el Parlament a finales de octubre.

Han explicado que se han reunido con los grupos parlamentarios de PSC, ERC, Comuns y CUP, y están pendientes de reunirse con Junts para abordar este tema, y han celebrado que en los encuentros "todos ellos" se han mostrado abiertos a estudiar las cifras y evaluar cuál ha sido el impacto real de la Copa América.

València también ha explicado que desde la plataforma están estudiando todos los supuestos y trabajando para "los diferentes órganos de garantía y control existentes se impliquen en investigar y aclarar posibles irregularidades".

Ha pedido a los grupos parlamentarios que utilicen sus prerrogativas para exigir la máxima transparencia: "Y así se han comprometido a hacerlo y esperamos que mantengan su palabra hasta el final", ha deseado el portavoz de la plataforma.

"NO INTERESA ABSOLUTAMENTE A NADIE"

Jonquera ha asegurado que la Copa América "no interesa absolutamente a nadie", y ha defendido que era mentira que este fuese el tercer evento deportivo con más audiencia televisiva, que 2,5 personas vendrían a Barcelona a verlo y que fuese a tener un impacto de 1.200 millones de euros, según cifras de la organización y de un informe elaborado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ha criticado que estas cifras sirviesen para "argumentar las desorbitadas inversiones públicas, conceder autorizaciones de residencia excepcionales, justificar generosísimas exenciones fiscales para las empresas vinculadas y los patrocinadores y para justificar las enormes cesiones de espacio público".

"La inversión pública se ha duplicado, los visitantes son humo, el impacto económico es un bluf y la ocupación del espacio público es insultante", ha subrayado, tras lo que ha calificado la Copa América de fracaso y estafa.

Los portavoces de la plataforma han llamado a participar en la manifestación 'Copa Amèrica Mai Més' que se celebrará el próximo 13 de octubre a las 12 horas en la plaza de Correos de Barcelona, y han avisado de que los vecinos de Barcelona se movilizarán también ante una posible nueva edición del evento en la ciudad.