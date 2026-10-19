Nogueras (Junts) avisa a PP y Vox sobre el catalán: "Si se toca la lengua se toca la nación"

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras - A. Pérez Meca - Europa Press

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha advertido a PP y Vox sobre el catalán: "Si se toca la lengua se toca la nación y se va en contra de la gran mayoría de la sociedad de Catalunya", en referencia a la inmersión lingüística, ha afirmado en declaraciones compartidas por la formación este lunes.

Ha criticado que estos partidos "se vuelven a poner en la boca Catalunya para recoger cuatro votos", después de que el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya presentado su 'Contrato con España', un decálogo que, cree, abre la puerta a acabar con la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana.

Nogueras ha dicho que "todos los partidos españoles, de PP a Vox hasta el PSOE y Podemos hace muchos años que han decidido dejar a Catalunya en la cola", y considera que esto solo lo ha revertido y podido frenar Junts.

El 'Contrato con España' presentado por el líder del PP este lunes reza que "se garantizará la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas", aunque anteriormente Feijóo ha defendido un 'bilingüismo cordial', lo que ha puesto en alerta a las formaciones catalanistas, que defienden un modelo de inmersión que da más peso al catalán.

Así, Nogueras ha reivindicado que "con Junts, antes, ahora y siempre, Catalunya y los catalanes primero".