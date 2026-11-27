La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, durante un mitin en la plaza Església, a 22 de noviembre de 2026, en Castelldefels, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha replicado este viernes al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, que no quiere depender de su formación porque son los únicos que pondrán Catalunya "en el centro".

En declaraciones a los medios ha respondido así después de que Sánchez haya vaticinado que le darán los números para formar Gobierno sin Junts: "No quiere volver a depender de Junts porque sabe, perfectamente, que los únicos que le hemos obligado a poner la agenda catalana sobre la mesa" y que lo volverán a hacer.

"Si no hay Junts no hay Catalunya. Si hay Junts hay Catalunya y el dinero de los catalanes se quedarán en Catalunya", ha subrayado Nogueras, dejando claro que aspiran a ser decisivos otra vez.