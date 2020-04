Las notificaciones de denuncias en Catalunya no se recibirán hasta acabar el confinamiento

Un total de 101.731 personas han sido denunciadas por romper el confinamiento

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas a las que se les haya levantado un acta de denuncia en Catalunya por romper el confinamiento decretado por el estado de alarma no recibirán las notificaciones en sus domicilios hasta que se retome la normalidad en los trámites administrativos.

Según han informado este miércoles fuentes de la Conselleria de Interior de la Generalitat, no se notifican las sanciones a las personas porque se puede dar el caso de que un mensajero lleve la notificación hasta la casa de alguien, esta persona no se encuentre en ella, y luego no pueda ir hasta la sucursal a buscarla porque no es un movimiento permitido en estos momentos para desplazarse.

Así, las citadas fuentes han explicado que no se notificará hasta que se pueda ir a recoger estos avisos para asegurar que el procedimiento se cumple con las mismas garantías para todas las personas, y así también que puedan hacer las correspondientes alegaciones sobre la denuncia y recibir correctamente cualquier citación.

Esta decisión ha sido tomada siguiendo los criterios de los asesores jurídicos de la Conselleria de Interior, y las fuentes aseguran que ninguna de las multas "quedará en un cajón" olvidada y sin efecto.

101.731 DENUNCIAS

En este sentido, los Mossos d'Esquadra está trabajando y indicando a los agentes que las actas de denuncia sean lo máximo "concretas" posibles, tal y como recordó en una comunicación interna el jefe de Mossos, Eduard Sallent, hace unos días, pidiendo a los agentes que apunten en las actas toda la información posible.

Un total de 101.731 personas han sido denunciadas desde que empezó el confinamiento por el coronavirus por haberlo roto, mientras que fuentes de Mossos han especificado que las personas que han sido detenidas ha sido principalmente por desobediencias reiteradas y atentado contra la autoridad.