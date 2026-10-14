Las novelas finalistas del Planeta convergen en el deseo de encontrar la paz y de sanar

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 9 novelas finalistas del 75 Premio Planeta, que se entregará este jueves por la noche en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, coinciden en "el deseo de encontrar la paz y en la necesidad de sanación y de construir una vida plena".

Lo ha explicado la integrante del jurado Luz Gabás este miércoles en la rueda de prensa previa en el Palau de la Música, presidida por el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, en la una edición en la que se han presentado un "récord" de 1.424 originales.

El Premio Planeta es el "galardón mejor dotado del mundo" a una novela inédita, con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, y a partir de este año también se concederá trofeo al finalista.

El jurado del Premio lo integran este año Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y la directora de Editorial Planeta y secretaria con voto, Belén López.

Creuheras ha subrayado que el Premio Planeta "nació con una doble vocación", dar la máxima difusión al libro y ayudar a los autores a que pudieran vivir de la literatura, y ha celebrado que también se ha contribuido a crear nuevos lectores, según él.

9 FINALISTAS

El Premio Planeta 2026 ha recibido 1.424 originales, de las que se han seleccionado 10 finalistas, aunque Creuheras ha dicho que finalmente son 9 porque el autor de una de ellas ha decidido autopublicar: "El premio es para una obra original", ha recordado.

Las novelas finalistas son 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez, sobre el precio del poder; 'Letraherido' de Pepe M.Carrascosa, una novela que trata de asesinatos literarios, y 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani (seudónimo), sobre un linaje de mujeres de origen turco que se asentó en Marruecos.

También son finalistas 'Los Caminantes', de Martín Guerrero (seudónimo), sobre el legado olvidado de unos jóvenes poetas; 'Kintsugi o tres almas rotas' de Hugalma de la Sierra (seudónimo), que aborda vidas en restauración que coinciden en un taller terapéutico, y 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar (seudónimo), sobre una espía española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Completan la lista 'Los que faltan', de Luz Ventura (seudónimo), sobre una mujer encarcelada y torturada por la dictadura de su país que vuelve embarazada a la casa familiar; 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero (seudónimo), sobre 4 estudiantes de Periodismo unidos por su pasión por los Beatles que emprenden una investigación, y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana (seudónimo), sobre un reconocido pintor secuestrado por un coleccionista.

La novela finalista que finalmente no competirá por el Premio Planeta 2026 es 'Cuando tu muerte es mi liberación' de Lita Rowe (seudónimo).

USO DE LA IA

Preguntado por si se ha utilizado algún instrumento para detectar si se ha usado la Inteligencia Artificial (IA) en los originales presentados, Creuheras has dicho que sí, que se ha usado Pangram, aunque ha afirmado que no es un detector "100% fiable".

Ha explicado que también se usan estas herramientas en todas las obras que llegan a la editorial y que hacen que por contrato los autores se comprometan a no usar la IA.