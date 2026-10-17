Núria Marco, candidata de ERC Ebre al Congreso en la lista del partido en Tarragona

Candidatos de la Federació de l'Ebre de ERC - Europa Press

TARRAGONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació de l'Ebre de ERC ha escogido este sábado a la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) Núria Marco como candidata de la federación en la lista de Tarragona al Congreso en las elecciones del 29N, encabezada por Norma Pujol.

El abogado y presidente de la sección local del partido en Tortosa (Tarragona) Xavier Faura formará parte de la candidatura al Senado, ha informado ERC Ebre en un comunicado.

El resto de candidatos escogidos para formar parte de la lista al Congreso son Joan Aubanell, Antoni Gilabert y Maria José Piñol.

Por lo que se refiere al Senado, los candidatos son Jordi Gaseni, Montse Subirats y Núria Farlete.

"Una vez hecha la elección serán los órganos nacionales del partido los que acabarán aprobando el sitio definitivo que ocuparán los candidatos ebrenses en las listas de la demarcación de Tarragona", ha detallado la federación del partido.