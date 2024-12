Núria Montserrat cree que la AI Factory del BSC es un "punto de inflexión"

Juan Cruz asegura que el proyecto democratiza la inteligencia artificial

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Investigación e Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha asegurado este martes que el proyecto AI Factory del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es un "punto de inflexión".

En la presentación del BSC AI Factory, Montserrat ha sostenido que es un día "histórico" y ha alabado el compromiso del BSC para llevar tecnología puntera a la sociedad en ámbitos como la biomedicina, la farmacología, la climatología y el sector público.

La consellera ha destacado que en el BSC son "ambiciosos, pero muy responsables", y ha remarcado la importancia de la ética y la regulación en materia de IA, además de reafirmar su objetivo de posicionar Catalunya como una de las regiones más innovadoras de Europa.

Por su parte, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, ha afirmado que la iniciativa va a cambiar hacia bien la vida de muchas personas y cree que está "democratizando" la inteligencia artificial.

Cruz ha leído el proyecto como una "apuesta clara" de la Unión Europea hacia el conocimiento y la prosperidad compartida y ha destacado las aportaciones de otros países de la UE, particularmente de Portugal.

IA "AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

El director del BSN-CNS, Mateo Valero, ha asegurado que su investigación está "al servicio de la sociedad" y se ha mostrado muy optimista, además de agradecer efusivamente el apoyo de las administraciones catalana y española.

Valero ha añadido que, a nivel geopolítico, es "fundamental" que los datos europeos los usen máquinas europeas y produzcan resultados para Europa.

Valero ha explicado que la AI Factory no está destinada principalmente a la investigación, sino a hacer llegar a la pequeña y mediana empresa los servicios de la inteligencia artificial y cree que en el futuro, las empresas que no usen IA "no van a sobrevivir".

En esa línea, el director de operaciones del BSC-CNS, Sergi Girona, ha comentado que están diseñando una máquina de hacer 'training' e inferencia, algo que actualmente está solo disponible para grandes empresas y ellos quieren hacer llegar a las pymes.

La jefa de innovación y desarrollo de negocio del BSC-CNS, Mariona Sanz, ha detallado que, además del acceso a los recursos computacionales del BSC, proveerán a las pequeñas y medianas empresas con formaciones, 'hubs' sectoriales, aceleradoras de 'start-ups' y más.

ESPERAN ALCANZAR UNAS 2.000 EMPRESAS USUARIAS

Con todo ello, esperan alcanzar a "alrededor de unas 2.000 empresas usuarias", con 500 proyectos impulsados desde la AI Factory.

El BCN-CNS es uno de los centros seleccionados por la UE para impulsar fábricas de IA, y contará con una inversión de 14 millones de euros por parte de la Generalitat, que se suman a los 61.67 millones del Gobierno, los 98.86 millones de otros países de la UE y los 98.33 millones de EuroHPC, la institución europea que canaliza la iniciativa.