Omella pide formación para los menores no acompañados y evitar "relatos que no son justos"

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha lamentado este sábado que se use la inmigración para la confrontación, textualmente, y ha destacado la importancia de ofrecer una buena formación a los menores no acompañados para evitar "relatos que no son justos".

Lo ha dicho en una entrevista en 'Cope Catalunya', según ha informado el medio en un comunicado, donde también ha alertado de la bajada de natalidad en Europa, especialmente en España y Catalunya: "Es un signo de que no hay esperanza".

Ha remarcado que las administraciones deben ayudar a la familia como institución porque "es la célula básica de la sociedad y si no funciona, estamos destruyendo el país, la nación, el continente".

También ha celebrado que el número de vocaciones en España ha aumentado de 956 a 1.036 seminaristas, 15 de ellos en Catalunya: "Jóvenes que casi todos tienen carrera, han entrado siendo más mayores, lo que quiere decir que han hecho una elección y saben qué dejan y dónde entran".

En el marco del año jubilar en Barcelona, que empezará el domingo 29 de diciembre con una misa en la Catedral, ha asegurado que "puede ser un revulsivo, no solo para los cristianos, sino para toda la sociedad".