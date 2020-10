Òmnium y la ANC organizarán este viernes una cadena humana en rechazo a la visita del rey

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural, la ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos han organizado para este viernes una cadena humana desde la Estación de Francia (Barcelona) al Monumento de Colón, para "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Catalunya no tiene rey", en el marco de la visita del rey por la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week (BNEW).

En los comunicados de Òmnium y ANC de este miércoles, recogidos por Europa Press, ambas entidades aseguran que esta acción se despliega para "denunciar la impunidad de los Borbones y la complicidad y connivencia del gobierno español", justo una semana después de conmemorar el tercer aniversario del 1-O.

La acción comenzará a las 10 de la mañana de forma coordinada en diferentes puntos y los participantes tendrán que repartirse en un total de nueve tramos, para "evitar aglomeraciones y poder cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad" por la pandemia.