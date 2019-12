Òmnium cifra en 2.500 las personas "represaliadas por sus ideas" los últimos dos años

Publicado 17/12/2019 14:40:41 CET

Marcel Mauri lo ve comparable a la dictadura en una rueda de prensa con Irídia y Alerta Solidària

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha cifrado este martes en unas 2.500 las personas "represaliadas por sus ideas políticas" en los últimos dos años --desde otoño de 2017-- del proceso soberanista en Catalunya.

"La represión del Estado no solo no se ha parado, sino que ha aumentado", ha señalado Mauri en una rueda de prensa junto a la abogada de Irídia Anaïs Franquesa, el portavoz de Alerta Solidària, Xavier Pellicer, y el activista David Fernàndez.

El dirigente de Òmnium ha considerado que para valorar la situación no hay "otros elementos comparativos que no sean durante la dictadura", y ha pedido no focalizar el debate en cuestiones como la clasificación penitenciaria de los presos soberanistas.

"No queremos dejar de poner el foco en una represión que ya hace mucho tiempo que dura", ha indicado, y ha agregado que este contexto dificulta las negociaciones políticas y que no se puede olvidar lo que ha pasado, aunque ha mantenido su apuesta por el diálogo.

Ha manifestado que la situación en Catalunya no es un problema de convivencia ni de orden público, sino que hay un conflicto político, y ha pedido blindar los derechos que han sido "recortados".

Según cifras recopiladas por Òmnium de fuentes oficiales y organizaciones que han intervenido en casos, como "represaliados" están los 12 dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS), las personas que están en el extranjero --como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o el rapero Josep Miquel Arenas 'Valtonyc'--, y la activista detenida Tamara Carrasco por su prohibición de salir de Viladecans (Barcelona) hasta el 28 de mayo.

El recuento también incluye 1.083 personas heridas del 1 al 4 de octubre de 2017, otros 313 heridos del 14 al 18 de octubre de este año, así como 292 detenidos desde el 20-S y 12 personas que están encarceladas preventivamente, cinco por las protestas por la sentencia y otros siete que son los CDR en prisión provisional por presunto terrorismo.

Además, hay tres personas que están en el Centro de Internamiento de Extranjeros o ya han sido deportadas, 18 investigados por clonar alguna de las 144 páginas web cerradas, 18 docentes investigados, otros 40 cargos públicos investigados por impulsar el proceso soberanista --como los procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona-- y 712 alcaldes que también fueron investigados por dar apoyo al 1-O.

"VIOLENCIA POLICIAL" CONTRA PROTESTAS

La abogada de Irídia Anaïs Franquesa ha criticado que el derecho fundamental a la protesta se ha tratado como un problema de orden público, en lugar de considerarlo un "pilar" del Estado democrático.

Ha lamentado que se ha usado la "violencia policial para reprimir" las protestas y que las cifras son alarmantes y preocupantes, haciendo especial referencia a la veintena de personas que han recibido porrazos en la cabeza este otoño y las cinco personas que desde 2017 han podido perder un ojo presuntamente por pelotas de goma.

"Hay que trabajar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir", ha manifestado, y ha pedido un mayor control de los policías y que los Mossos d'Esquadra vayan con un número de identificación bien visible.

El portavoz de Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha asegurado que consideran "las vulneraciones de derechos como un apéndice necesario en un contexto de represión política" porque el objetivo es que no se hable del conflicto político de fondo relacionado con la independencia de Catalunya.

"IMPUNIDAD" DE LA EXTREMA DERECHA

Ha añadido que la "impunidad con la que actúa la extrema derecha" también forma parte del sistema que ha tildado de represivo, y ha apostado por mantener la reivindicación política en el centro de las movilizaciones.

También ha comentado que en la actualidad la ciudadanía está concienciada de la situación pero que ya ha habido "décadas y décadas oscuras" para cualquier intento de transformar el sistema o desobedecer.

Además, ha informado de que, de los nueve CDR detenidos en septiembre por presunto terrorismo, dos están pendientes de pasar a disposición judicial, mientras que los siete encarcelados preventivamente están clasificados con un fichero interno especial de seguimiento por banda armada --"el más duro"-- y dos de ellos están en aislamiento.

"LABORATORIO DE LA REPRESIÓN"

El activista David Fernàndez ha criticado que el Estado ha intentado "violentar la voluntad democrática de este país" y que Catalunya se ha convertido en un laboratorio de la represión.

"Como saben que en las urnas no nos ganarán, optan por apretar el botón de la represión", ha aseverado, y ha planteado que la Guardia Civil puede estar prevaricando y incurriendo en falsedad documental por decir en un informe que Tsunami Democràtic puede ser una organización terrorista.

Además, ha lamentado que "todos los perpetradores de vulneraciones de derechos humanos" han sido ascendidos o condecorados, y ha citado en este sentido al exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Sebastián Trapote, al exjefe de la Guardia Civil en el territorio Ángel Gozalo y el coronel Diego Pérez de los Cobos.