La ONU selecciona a 14 estudiantes catalanes para proyectos internacionales de investigación

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONU ha seleccionado a 14 estudiantes de máster y doctorado en universidades catalanas para formar parte del curso de la Academia Regional sobre las Naciones Unidas (RAUN) y llevar a cabo proyectos de investigación en varias organizaciones mundiales.

Se trata de un programa educativo internacional y multidisciplinario que busca "proporcionar un conocimiento profundo sobre las Naciones Unidas y sus funciones", según un comunicado de la Conselleria de Investigación y Universidades este miércoles.

El programa tiene una duración de 7 meses y consta de 2 sesiones presenciales y 2 en línea, impartidas por "expertos y profesionales de alto rango".

La Universitat de Barcelona (UB) ha acogido este miércoles el seminario de inauguración del programa, con el lema 'Pact for the Future: A new order of International cooperation that delivers a better present and safeguards the future'.

En el acto, el secretario general de la Conselleria de Investigación y Universidades, Oriol Escardíbul, ha destacado que el programa permite "compartir ideas y opiniones con líderes mundiales, la comunidad académica e internacional y la sociedad civil en general".