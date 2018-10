Oriol Bohigas, Medalla de Oro de Barcelona en un emotivo y humorístico acto

Publicado 25/10/2018 20:40:36 CET

El arquitecto catalán Oriol Bohigas (Barcelona, 1925) ha recibido la tarde de este jueves la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona en un acto tan emotivo como lleno de humor al que ha asistido en silla de ruedas acompañado por su mujer, Beth Galí, sus hijos Maria, Josep, Pere y Glòria, y su expareja Isabel Arnau.

En la entrega en el Saló de Cent del Ayuntamiento, el arquitecto apenas ha podido pronunciar un breve agradecimiento al público y al consistorio, y en una breve intervención ha apuntado que Barcelona "ha acumulado aventuras de éxito y conquistas".

Su hijo, Pere Bohigas --encargado de agradecer el premio-- ha destacado que su padre cumplirá 93 años el 20 de diciembre, y que si estuviera en sus plenas facultades habría dado un agradecimiento en su estilo "genial", pero le ha trasladado a él esta responsabilidad, ante lo que se ha limitado a dar las gracias.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado que el salón estuviera lleno para la entrega de la medalla más prestigiosa de la ciudad, y ha dicho que una de las preguntas que más se ha hecho en las últimas semanas cuando se conoció la convocatoria del acto es: "¿Cómo no tenía ya la medalla? No podía ser que no la tuviera".

Ha destacado de Bohigas su papel configurador de la Barcelona actual, y ha resaltado que se premia al arquitecto, urbanista, investigador, divulgador, pensador critico, docente, renovador, gestor público, concejal, dinamizador cultual y a la persona cercana, "que ha dejado huella en todas estas facetas, que es un humanista y de mucha humanidad, con un gran amor por la ciudad".

La alcaldesa ha recordado que la Barcelona de los años 50 era gris, sin apenas luz y de espaldas al mar, con muchas represiones y falta de libertad y en gran parte fracturada, y con un concepto de fascismo que menospreciaba a las personas, y en cambio, Bohigas protagonizó un urbanismo democratizador: "Ahora parece fácil pero entonces era difícil tener la valentía para cambiar las cosas".

Ha dicho que Bohigas cuestionó y cambió las cosas que no le gustaban de la ciudad, enlazando con sus predecesores, como Ildefons Cerdà, y ha agregado que lo hizo "con rotundidad democrática y justicia social", reivindicando un Barcelona social y justa, con un urbanismo al servicio de las personas.

Ha subrayado el papel visionario de Bohigas, como el de Pasqual Maragall, y ha llamado a huir de la grandilocuencia, con intervenciones de barrio y al servicio del bien común: saneando el centro y monumentalizando la periferia, y ha ensalzado que predicó con el ejemplo al ser de los primeros en trasladarse a la plaza Real cuando empezó la transformación del centro.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del consistorio, Janet Sanz, ha dicho que con Bohigas los barceloneses aprendieron el poder democratizador de la arquitectura, y que es posible avanzar en la construcción de una ciudad más justa: "La arquitectura nos permite coser heridas en la ciudad".

GLOSA HUMORÍSTICA

Los arquitectos, profesores y amigos de la familia Ramon Faura y Francesc Pla han glosado la figura de Bohigas de forma muy humorística y cosechando risas y aplausos durante todo su discurso.

Han bromeado que ellos ya le hubieran dado el premio cuando aprobó primero de dibujo con Josep Maria Jujol (1879-1949), y que fue el primer turista de Barcelona al mudarse dentro de la ciudad.

Después han bromeado con que ha sabido ser el mejor pero también "vivir como el mejor"; y han especulado no se le había dado el premio antes porque la administración no estaba segura de sus méritos, y han añadido que tampoco es el caso que se lo dan ahora porque sea mayor.

"Tienes una medalla de oro pero para que el Supremo no la tire atrás de un día para otro querríamos proponer que se dedique un espacio de la ciudad a la figura de Oriol", han dicho, agregando que este espacio podría ser un lugar en perpetua transformación, como Glòries, ya que antes que esta plaza se acabará la Sagrada Família, han bromeado.

Han dicho: "Tiene que haber un concurso público, aunque luego lo hará Plensa. Plensa, luego existo", han agregado mostrando para terminar un 'render' de un busto escultural de Bohigas como idea para dedicarle una estatua.

AMIGOS Y COMPAÑEROS DE PROFESIÓN

Han asistido al acto amigos y compañeros de profesión del arquitecto, como Federico Correa, Claret Serrahima, Jordi Garcés, Rafael A. de Cáceres, Rafael Moneo, Juli Capella, Enric Satué, Quim Larrea, Joan Margarit, Assumpció Puig, Lluís Comerón, Josep Maria Milà y Carles Ferrater.

También la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la abogada y exconcejal Magda Oranich; el presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), Carles Duarte; la esposa de Pasqual Maragall, Diana Garrigosa, y el presidente del Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas, entre otros.