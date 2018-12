Oriol Pujol pide a la juez sustituir su pena de cárcel por las ITV por trabajo social

Publicado 10/12/2018 11:21:25 CET

"Me he visto con los ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha pedido a la magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por el caso ITV por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y ha reiterado su arrepentimiento por los hechos.

En la vista celebrada este lunes, en la que la Fiscalía pide su ingreso inmediato en prisión, Oriol Pujol --condenado por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil-- se ha dirigido directamente a la juez para expresarle: "Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo".

El abogado de Pujol, Xavier Melero, ha explicado a los medios que la suspensión de la pena de cárcel es posible --las penas de los tres delitos por separado no superan los dos años--, y ha defendido que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

