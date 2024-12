Orriols (AC) reprocha que Illa haya "aplazado" asumir competencias en puertos y aeropuertos

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha reprochado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya "aplazado" que los Mossos d'Esquadra asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos, después de que Illa haya convocado una Junta de Seguridad a principios de 2025 para ello.

"Lo que no tiene perdón y por lo que haría falta que hubiese comparecido el presidente de la Generalitat es por haber aplazado la recepción de competencias en puertos y aeropuertos", ha lamentado durante la comparecencia de Illa en el Parlament para explicar los acuerdos de la Junta de Seguridad.

Ante la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (PN) en el 112 acordada en la última Junta de Seguridad, ha hecho un llamamiento: "Luchemos para dejar inoperativos en nuestra casa los cuerpos policiales forasteros".

Ha pedido que los cuerpos policiales de Catalunya "ejerzan el control fronterizo y tramiten las expulsiones que correspondan", a la vez que ha exigido competencias en armas y explosivos.

"Necesitamos las competencias, no la delegación, no el traspaso, ya no en inmigración, también en extranjería", ha añadido.