Paneque confía en que el próximo presidente de ERC "entenderá la importancia de los Presupuestos"

El Govern quiere reunirse "lo más pronto posible" con la nueva dirección

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, se ha mostrado confiada en que, quien gane la segunda vuelta del congreso a la presidencia de ERC, "entenderá la importancia de que haya Presupuestos en Catalunya".

"Un partido histórico como es ERC y que ha tenido responsabilidades de gobierno, gane quien gane, entendemos que habrá esta unidad en torno a la importancia de que haya Presupuestos en Catalunya", ha dicho tras la reunión del Consell Executiu.

Ha sostenido que el Govern no trabaja con "ningún otro escenario" que no sea la aprobación de las cuentas públicas porque los objetivos del pacto de investidura no se pueden cumplir sin ellas.

"Los pactos de investidura con los Comuns y con ERC marcan muy claramente políticas en el ámbito de la vivienda, la educación, la mejora de nuestro sistema sanitario, de recortar listas de espera, y todos estos objetivos no se pueden cumplir si no existen nuevos Presupuestos", ha valorado.

CALENDARIO

En respuesta a si el Govern se reunirá con la nueva dirección justo después del 14 de diciembre o en 2025, ha dicho que quiere que sea "lo más pronto posible", aunque ha asegurado que en conversaciones formales e informales con los socios de investidura se habla del tema.

"Para nosotros, los más pronto posible, si puede ser al día siguiente, al día siguiente. No les he ocultado que nos habría gustado un ritmo mayor de negociación", ha trasladado.

TRANSPORTE PÚBLICO

Una de las demandas de los Comuns para dar su 'sí' a los Presupuestos es mantener las bonificaciones actuales al transporte público, a lo que Paneque ha dicho que tomarán una decisión en función de lo que aplique el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y ha señalado que el PSC votó a favor de una moción en el Parlament pedía mantenerlas.

"El Gobierno está esperando la decisión final del ministerio respecto a las bonificaciones para saber cuáles podemos aplicar desde Catalunya. A la espera de los números que nos trasladen, podremos decir definitivamente qué bonificaciones mantenemos desde el Govern", ha afirmado.

HARD ROCK

Paneque ha afirmado que desde el Govern ven "con buenos ojos" la proposición de ley de ERC y Comuns para eliminar beneficios fiscales al Hard Rock que se debatirá la próxima semana en el Parlament.

El objetivo de la modificación es suprimir los "privilegios" fiscales aprobados en 2014 para que el macrocomplejo pagara un 10% de impuestos sobre los ingresos del juego, y no un 55%, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró en una sesión de control en noviembre que apoyarán la iniciativa, que inicialmente querían incluir en la ley de acompañamiento de los Presupuestos.

FINANCIACIÓN SINGULAR

En respuesta a si el acuerdo en el congreso del PSOE sobre la financiación autonómica implica un cambio en lo acordado con los socios de investidura, Paneque ha insistido que la su hoja de ruta es la negociación entre el Govern y el Gobierno y que los parámetros están "muy bien definidos" en el acuerdo con ERC.

"El Govern no valora declaraciones de unos y otros. El Govern está comprometido con la mejora de la financiación de acuerdo con lo escrito, establecido, firmado y rubricado en los acuerdos de investidura, en este caso con Esquerra Republicana