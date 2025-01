Afirma que el Ejecutivo no valora "ninguna convocatoria electoral"

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que el Govern "tiene mecanismos para gobernar y para avanzar" a pesar de no poder aprobar los Presupuestos de 2025 tras el rechazo de ERC a negociarlos.

"El Govern activará todos los mecanismos que pueda y recursos también para poder dar salida y cobertura a lo que tenemos que hacer", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu este martes.

"No estamos revisando recortes de ninguna manera. Lo que estamos revisando es cómo activamos mecanismos que tiene el Govern para poder dar cumplimiento, no solo a la agenda propia y al plan de actuación del Govern, sino también a los acuerdos de investidura", ha añadido.

Paneque ha insistido en que el Govern sabe que gobierna en minoría y que, por tanto, debe "acordar y cumplir los acuerdos de investidura" con ERC y Comuns, sus socios de investidura y los cuales considera prioritarios.

"La realidad es que ERC ha anunciado que no habrá negociación presupuestaria, con esta realidad lo que sí que tenemos que garantizar es dar respuestas a los diferentes restos y problemáticas que tiene la ciudadanía de Catalunya", ha dicho.

PIDE LLEGAR A ACUERDOS

En este sentido, ha asegurado que el Govern "no busca responsables ni culpables" pero ha apelado a la capacidad de llegar a acuerdos.

Y ha apuntado que el PSC en la anterior legislatura "reclamaba política útil, reclamaba consensos en favor de Catalunya, y lo practicaba aprobando presupuestos".

"Yo creo que eso es señal de coherencia de aquello que se dice con aquello que se hace en la anterior legislatura. En estos momentos, nosotros también hacemos un llamamiento a acuerdos en beneficio del país", ha concluido.

DESCARTA ELECCIONES

Preguntada por si el Govern contempla elecciones al no aprobarse Presupuestos y en el caso de que no pudiera tampoco impulsar los decretos necesarios, Paneque ha asegurado que el Ejecutivo de Salvador Illa no valora "ninguna convocatoria electoral".

Así, ha reiterado que lo que hará el Govern es "con las circunstancias actuales, asegurar no solo la gobernabilidad, sino poder desplegar todo aquello" recogido en el plan de gobierno.

"Esta es nuestra posición y nuestra obsesión. Pensamos que Catalunya necesita este marco de estabilidad y este marco de despliegue de políticas que den soluciones a problemas reales", ha zanjado.